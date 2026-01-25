Первый фестиваль SOLANA состоится в середине мая этого года в Казахстане

SOLANA — это мультиформатный музыкальный фестиваль, объединяющий сценическое шоу, современную инфраструктуру и сервис. Другими словами, фестиваль развивает долгосрочную экосистему для событийного туризма.

— Наверное, все знаюте легендарные фестивали, такие как Coachella, Tomorrowland, Burning Man. SOLANA City будет являться нашим национальным брендом, и мы ждем большого потока туристов. Планируется проводить его два раза в год — в мае и в августе. Мы будем стараться поднять планку шоу до международного уровня, создавать яркие, масштабные представления, — сообщила руководитель Cele Retro-Fest, Solana City Жанар Байгозина.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Организаторы отмечают, что дебют фестиваля особенно понравится поколению миллениалов.

Фото: https://zakazbiletov.kz/ru

— SOLANA фестиваль по концепции является мульти-жанровым. Это и хип-хоп, и R& B. Первый сезон был подготовлен исключительно для миллениалов. Наверное, вы все это поняли по лайнапу. Творчество Tyga, к примеру, рассчитано на молодежную аудиторию, — сказала Жанар Байгозина.

На пресс-конференции рассказали о ключевых деталях первого сезона: концепции, формате, инфраструктурных решениях, мерах безопасности, логистике, партнерстве и официальных каналах продаж билетов.

— Мы заключили эксклюзивный контракт с территорией SOLANA City, в ближайшие годы здесь и будет постоянная локация фестиваля. Большое внимание уделяется комформу и безопасности зрителей. Трансфер будет включен в стоимость билета, а также обеспечены шаттлы от города до площадки фестиваля, — отметила организатор.

Она добавила, что когда не будет фестивалей, на площадку SOLANA City можно будет приезжать и проводить время, отдыхая с семьей, друзьями.

— Это будут современные глэмпинги и модульные дома в этническом стиле. Это место, куда можно будет приехать, попробовать кумыс, саумал весной. Также в зимний период можно будет привезти детей, отдохнуть всей семьей. Это природа, — заключила Жанар Байгозина.

Организаторы также сообщили, что стоимость билетов изначально формировалась так, чтобы быть доступной для казахстанцев. Вместимость площадки в первый сезон — до 30 тысяч человек — позволила выстроить гибкое и понятное ценообразование.

На сегодняшний день, по информации организаторов, в Астане продано уже около 40% билетов на фестиваль, в Алматы — порядка 50%. Приобрести билеты можно исключительно на официальном и единственном эксклюзивном билетном сайте zakazbiletov.kz.

В целях предотвращения подделок и копирования все электронные билеты будут отправлены покупателям в день проведения фестиваля — это соответствует мировой практике.

Уже сейчас организаторы отмечают высокий интерес со стороны туристов: поступает множество сообщений от гостей из других стран, которые уже приобрели билеты.

Напомним, в августе прошлого года продюсер «Астана Концерт» Малик Хасенов сообщил, что ведутся переговоры о возможном концерте Шакиры в Казахстане. Информация прозвучала в видеоролике, опубликованном на странице блогера Камиля Байрамова. В беседе с Маликом Хасеновым блогер предложил пригласить Шакиру как следующую мировую звезду после Дженнифер Лопес.