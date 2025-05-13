Первый «Диснейленд» на Ближнем Востоке появится в Абу-Даби

Компания Walt Disney Co. объявила о планах строительства первого в регионе Ближнего Востока тематического парка — Disneyland Abu Dhabi. Новый объект станет чатью туристического комплекса на острове Яс в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Проект станет седьмым курортом Disney в мире и первым новым парком с момента открытия Shanghai Disney Resort в 2016 году. Как отмечается, Disneyland Abu Dhabi разместится на острове Яс, который уже является центром развлечений и туризма — здесь расположены такие парки, как Ferrari World, Warner Bros. World и SeaWorld.

Глава подразделения Disney по тематическим паркам Джош Д’Амаро сообщил, что будущий парк станет «самым технологически продвинутым» в истории компании. Проектирование займет приблизительно два года, а на строительство уйдет от пяти до шести лет.

По словам генерального директора Disney Боба Айгера, архитектурная концепция будет сочетать узнаваемую эстетику Disney с культурными особенностями ОАЭ. Цель — создать курорт, который будет одновременно «подлинно Disney и отчетливо эмиратским».

Финансовые детали проекта не раскрываются, однако Disney уже называет инициативу «исключительно амбициозной». Как подчеркнул Д’Амаро, масштаб парка позволит включить в него контент всех ключевых франшиз компании. Проект реализуется на фоне усиливающейся конкуренции с Universal Studios, которая готовит к открытию новый тематический комплекс во Флориде и анонсировала строительство парка в Великобритании.

Курортный проект в Абу-Даби обеспечит Disney присутствие в одном из крупнейших транспортных узлов мира — совокупный пассажиропоток через аэропорты Абу-Даби и Дубая превышает 120 млн человек в год. При этом инвестиционные обязательства полностью взяла на себя эмиратская компания Miral Group, ранее реализовавшая ряд крупных туристических объектов на острове Яс.

Компания Disney уже представлена в регионе: на территории ОАЭ работают официальные магазины бренда. В то же время компания сталкивается с вызовами в области локального регулирования. В частности, в 2022 году в Эмиратах был запрещен к показу мультфильм «Базз Лайтер» совместного производства Walt Disney и Pixar из-за сцены с участием однополой пары. Представители Disney подчеркивают, что компания уважает местные законы, при этом придерживаясь собственных ценностей и стандартов.

В апреле вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев заявил об открытии «Аналога Диснейленда» в Астане.