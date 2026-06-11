Первый день ЧМ-2026 по футболу: где смотреть в Казахстане

Сегодня, 11 июня, будет дан старт 23-му чемпионату мира по футболу. Корреспондент Kazinform рассказывает, что ждет болельщиков.

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико начнется за 90 минут до стартового свистка матча открытия.

ФИФА подготовила масштабное музыкальное шоу, за визуальную часть которого отвечает Марко Балич (постановщик церемоний Олимпийских игр). Главная тема мексиканского шоу вдохновлена традиционным местным искусством papel picado (узорная бумага) и фольклором.

Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли совместно с французским диджеем Давидом Гетта, рэпершей Megan Thee Stallion и певицей EJAE вживую исполнят официальный гимн турнира под названием DNA (ДНК).

Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy впервые презентуют на стадионе официальную песню ЧМ-2026 — Dai Dai. Вместе с ними на сцене зажгут танцоры из угандийской группы Ghetto Kids.

Латиноамериканский колорит: На сцену выйдут легендарная мексиканская рок-группа Maná, поп-звезды J Balvin и Danny Ocean, а также Белинда, Алехандро Фернандес, Лила Даунс и группа Los Ángeles Azules. Южноафриканская певица Tyla исполнит национальный гимн ЮАР.

Откроет праздник и поприветствует болельщиков на стадионе голливудская актриса Сальма Хайек.

Далее, когда в Казахстане будет полночь 12 июня, в Мехико начнется первый матч ЧМ.

На территории Казахстана матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, по времени нашей страны игры будут идти либо в ночное время, либо рано утром.

Эта игра в точности повторяет матч открытия ЧМ-2010 в Южной Африке, который тогда завершился со счетом 1:1. Стадион «Ацтека» при этом станет первой ареной в истории, принимающей уже третий чемпионат мира.

Завершится игровой день матчем между сборными Южной Кореи и Чехии. Игра пройдет в мексиканском городе Гвадалахара (Сапопан) на стадионе «Акрон» (Estadio Akron), по времени Казахстана начнется 12 июня в 7 утра.

График трансляции первого игрового дня ЧМ-2026 в Казахстане

11 июня

22:30 — Начало масштабной церемонии открытия со стадиона «Ацтека» в Мехико.

Групповой этап

12 июня

00:00 Мексика — ЮАР

07:00 Южная Корея — Чехия

Полное расписание матчей доступно здесь.