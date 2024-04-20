Первый день чемпионата Азии по дзюдо оставил Казахстан без финалов

В Гонконге стартовало континентальное первенство по дзюдо, однако стартовый день турнира оказался неудачным для отечественных мастеров татами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лидер женской сборной и одна из лучших дзюдоисток планеты в весе до 48 Абиба Абужакынова уступила в полуфинальной встрече сопернице из Монголии, и теперь будет бороться за бронзу.

Несмотря на победу в дебютной встрече ЧА, было заметно, что легенда казахстанского дзюдо Елдос Сметов не в своей лучшей форме. В тяжелой схватке, Сметов в дополнительное время «голден скор» бросил оппонента из Северной Кореи на вазари и прошёл в следующий раунд, где казахстанца поджидал молодой японец Таики Накамура. Представитель страны восходящего солнца вышел победителем в этом противостоянии.

В утешительной схватке Сметов уступил монголу Бьямбаджаву и прекратил выступление вне медальной зоны первенства Азии.

Нурканат Серикбаев одолел сильного узбека Достона Розиева, но, к сожалению, в полуфинале Нурканат оказался бессилен против Янг Юн Вей.

Хорошо начал соревнования Рахметкали Жанарыс. В своей дебютной схватке он двумя вазари побеждает грозного Нармандах Баянмуха из Монголии, но уже в следующей встрече его остановил Шинсей Хаттори.

В утешильной схватке Жанарыс Рахметкали на характере победил Кубанычбека Айбекуулу из Кыргызстана, и тем самым, отправился бороться за бронзу.

Последняя надежда Казахстана на выход в финал Гусман Кыргызбаев проигрывает монголу Баттогтоху в полуфинале и будет также оспаривать бронзовую награду.

Добавим, что в первый день чемпионата Азии за распределение мест на пьедестале почета боролись представители весовых категорий до 60 и 66 кг среди мужчин, а также до 48 кг и 52 среди женщин.