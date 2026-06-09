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    Первым лицам Кыргызстана запрещено одновременно находиться за границей

    В Кыргызстане принят новый закон «О Государственном протоколе КР», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Первым лицам Кыргызстана запрещено одновременно находиться за границей
    Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

    Документ четко регламентирует зарубежные поездки руководства страны, порядок приема иностранных делегаций на высшем и высоком уровне, а также другие протокольные мероприятия.

    Согласно отдельной статье закона, президент, спикер Жогорку Кенеша и председатель Кабинета министров не могут одновременно находиться за рубежом. Также высшим должностным лицам ограничены визиты в одну и ту же зарубежную страну в течение короткого периода времени. Исключения составляют плановые многосторонние мероприятия.

    Протокольное старшинство должностных лиц страны утверждается президентом по предложению МИД.

    Государственный протокол осуществляет Министерство иностранных дел совместно с протокольными службами Администрации Президента и Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Общая координация единой протокольной практики на территории государства ведется Департаментом государственного протокола МИД.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан исключен из «черного» списка ЕС по авиабезопасности.

    Закон и право Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор