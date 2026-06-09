Первым лицам Кыргызстана запрещено одновременно находиться за границей

В Кыргызстане принят новый закон «О Государственном протоколе КР», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Документ четко регламентирует зарубежные поездки руководства страны, порядок приема иностранных делегаций на высшем и высоком уровне, а также другие протокольные мероприятия.

Согласно отдельной статье закона, президент, спикер Жогорку Кенеша и председатель Кабинета министров не могут одновременно находиться за рубежом. Также высшим должностным лицам ограничены визиты в одну и ту же зарубежную страну в течение короткого периода времени. Исключения составляют плановые многосторонние мероприятия.

Протокольное старшинство должностных лиц страны утверждается президентом по предложению МИД.

Государственный протокол осуществляет Министерство иностранных дел совместно с протокольными службами Администрации Президента и Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Общая координация единой протокольной практики на территории государства ведется Департаментом государственного протокола МИД.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан исключен из «черного» списка ЕС по авиабезопасности.