Кыргызстан исключен из «черного» списка ЕС по авиабезопасности

Спустя 20 лет Кыргызстан официально исключен из списка авиаперевозчиков, в отношении которых действует запрет на выполнение полетов в Европейский Союз, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным пресс-службы администрации президента, Генеральный директорат по мобильности и транспорту Европейской комиссии уведомил кыргызскую сторону о том, что все сертифицированные в КР авиаперевозчики полностью выведены из-под запрета на полеты в страны ЕС.

Решение принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов (ASC) 19–21 мая 2026 года. Его закрепят соответствующим Регламентом Европейской Комиссии.

Республика непрерывно находилась в этом списке с 2006 года.

— За последние годы в стране проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствие с международными стандартами ИКАО, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в стране упорядочили использование спецсигналов на транспорте.