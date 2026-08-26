Касым-Жомарт Токаев поручил партиям сформировать списки депутатов Курултая
Президент Казахстана, выступая на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, отметил высокий уровень организации первых выборов в Курултай, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент заявил о том, что продолжается работа по масштабной модернизации всей системы власти и общественных институтов.
— Всего несколько дней назад состоялись первые выборы в Курултай, а вчера были подведены их итоги. Это важнейшее политическое событие было организовано на беспрецедентно высоком уровне.
Большую работу проделала Центральная избирательная комиссия. В избирательный процесс внедряются продуманные решения, включая технологии искусственного интеллекта, что существенно повысило качество работы, — сказал Глава государства.
Как отметил Президент, прошедшие выборы вызвали высокий интерес со стороны зарубежных наблюдателей. Международное сообщество признало результаты выборов, подтвердив их полное соответствие национальному законодательству и всем предъявляемым требованиям.
— Сегодня в соответствии со статьей 46 Конституции я подписал Указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва 28 августа. До этого времени партии, прошедшие в Курултай, должны сформировать списки депутатов, — заявил Токаев.
Напомним, в Казахстане 23 августа прошли выборы депутатов в однопалатный Курултай. Когда будет сформирован новый законодательный орган, кто может войти в его состав, с какого момента начнутся полномочия депутатов и что после этого будет с Правительством — в материале корреспондента агентства Kazinform.