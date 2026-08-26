Касым-Жомарт Токаев поручил партиям сформировать списки депутатов Курултая

Президент заявил о том, что продолжается работа по масштабной модернизации всей системы власти и общественных институтов.

— Всего несколько дней назад состоялись первые выборы в Курултай, а вчера были подведены их итоги. Это важнейшее политическое событие было организовано на беспрецедентно высоком уровне.

Большую работу проделала Центральная избирательная комиссия. В избирательный процесс внедряются продуманные решения, включая технологии искусственного интеллекта, что существенно повысило качество работы, — сказал Глава государства.