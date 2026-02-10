Первые в этом году выборы акима прошли в Кызылординской области

В списки избирателей было включено 7376 граждан. Из них 4743 человека, или 64,30 процента, получили избирательные бюллетени. При этом ни один избиратель не воспользовался удостоверением на открепительное голосование. 37 человек проголосовали вне помещения для голосования. 66 бюллетеней были признаны недействительными. На выборную должность претендовали 3 кандидата.

— По итогам голосования кандидат Галымжан Акбаров набрал 1395 голосов, за Нуржана Бисембаева было отдано 2932 голоса, за Ережепа Есенкелди — 306 голосов, ещё 44 голоса пришлись на вариант «Против всех». По итогам голосования акимом посёлка Теренозек был избран Нуржан Бисембаев, выдвинутый партией «Аманат», — говорится в сообщении.

Избранный аким родился в 1976 году. До настоящего времени он возглавлял отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сырдарьинского района.

Напомним, в текущем году в Кызылординской области запланировано проведение выборов акимов 29 посёлков и сельских округов.