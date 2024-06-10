Первые TikTok выборы Великобритании

В Великобритании предвыборная кампания приобрела новый оборот: основные партии активно используют TikTok. Хотя совсем недавно китайское приложение было запрещено в правительственных устройствах из-за проблем с безопасностью данных. Следует отметить, что кандидаты запустили свои аккаунты совсем недавно, после объявления Всеобщих выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

После нескольких месяцев спекуляций премьер-министр Риши Сунак назначил дату Всеобщих выборов на 4 июля 2024 года. Согласно опросам, Консерваторы отстают от Лейбористов примерно на 20 пунктов и есть предположения о том, что партия власти продемонстрирует худшие за всю историю результаты. Заявление о дате выборов Сунака застали многих депутатов врасплох. Ведь большая часть Вестминстера ожидала, что премьер-министр отложит выборы в надежде, что положение его партии улучшится.

В попытке быстро запустить свои предвыборные кампании лейбористы, консерваторы и либерал-демократы использовали обычную тактику — пресс-конференции, запуск кампании в окружении активистов и таргетированную рекламу в социальных сетях. Но один подход является новым для этих выборов: все три партии открыли аккаунты в TikTok вскоре после объявления Сунака.

Лейбористы — самые активные. Их стратегия основана на юморе. Например, в одном из видеороликов фигурирует главный антагонист мультфильма «Шрек». Деспотичный правитель королевства говорит, что некоторые из вас могут умереть, имея ввиду, что если молодежь выберет Тори, которые, как известно, продвигают идею военной службы, могут погибнуть. В другом коротком видео английская певица Силла Блэк поет песню, а внизу надпись: на 18-летие Сунак отправит тебя на войну.

Присутствие консерваторов на TikTok скромное: подписчиков, просмотров и лайков не так много. Они в своих роликах пытаются объяснить суть своих обещаний.

— Привет, пользователи TikTok. Извините, что вторгаюсь в вашу обычную ленту новостей без политики. Но сегодня я хочу сделать важное объявление. Первое, что хочу сказать, я не собираюсь вас отправлять в армию. Я предлагаю смелую новую модель Национальной службы, для тех кому 18 и выше, — говорит в своем первом послании в TikTok премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

TikTok в последние годы продемонстрировал значительный глобальный рост и сейчас насчитывает около 9 млн пользователей из Великобритании, подавляющему большинству из которых нет 30 лет. Это делает платформу потенциальной золотой жилой для политических партий, надеющихся задействовать, как известно, труднодоступную и изолированную демографическую группу. В TikTok гонке пока побеждает оппозиционная партия.

— Если судить по цифрам Лейбористкая партия доносит свои послания до большего числа избирателей, но впереди еще долгий путь и предстоит создать много контента. Будет интересно посмотреть, как партии будут использовать платформу в течение нескольких следующих недель, — говорит эксперт по социальным сетям Шон Топхэм.

Но молодым избирателям на ключевых полях предвыборных баталий в рекомендациях часто стали появляться поддельные видеоролики, созданные искусственным интеллектом. Например, в одном из них Риши Сунак заявляет: «Пожалуйста, не голосуйте против нас, нас выпотрошат!». Он также говорит о том, как тратит государственные средства и отправляет своим «друзьям кучу денег». В других фейковых видеороликах, содержатся вводящие в заблуждение утверждения о том, что после призыва в национальную службу, молодых людей отправят в зоны текущих боевых действий. TikTok запустил Центр Всеобщих выборов и сделал официальное заявление.

— TikTok увеличил инвестиции в борьбе с дезинформацией перед Всеобщими выборами в Великобритании, включая добавление экспертов по проверке фактов. Также TikTok придерживается политики по противодействию иностранному вмешательству в выборы и удаляет 99% видеороликов с фейками до того, как их кто-либо посмотрел, — отметили в TikTok.

— Формат приложения, возможно, не самый лучший для распространения политических сообщений и общения с избирателями. Одна из ключевых особенностей TikTok — это то вы можете очень быстро наскучить людям. Если вы не привлекли чье-то внимание в первые пару секунд просмотра, пользователи перейдут к следующему, - отмечает журналист специализирующийся на технологиях, искусственном интеллекте и цифровой культуре Крис Стокел-Уокер.

Поэтому в видеороликах часто используется короткий контент с привлекательными функциями, такими как саундтреки и спецэффекты. Таким образом, платформа, возможно, не лучшим образом подходит для трезвых политических заявлений, даже если это то, чего требует избирательная кампания.

Партии знают об этой слабой стороне TikTok. Если бы консерваторы, лейбористы и либерал-демократы считали, что TikTok — хороший способ заручиться поддержкой электората, то они, вероятно, не подключились бы к приложению всего за шесть недель до дня голосования.

Но партии явно все еще верят в силу социальных сетей. Выборы Барака Обамы в США в 2008 году были описаны как Facebook-выборы. На последних выборах в 2019 году политические партии Великобритании сильно зависели от рекламных инструментов на онлайн-платформах, таких как Meta и Google, но насколько они убедили избирателей, остается открытым вопросом.

Специалисты считают, что даже если эта тактика на предыдущих выборах сработала на Facebook, Twitter и YouTube, то это не значит, что TikTok окажет такой же эффект. Если партии действительно хотят понравиться молодым избирателям и каким-то образом заставить их голосовать, то они должны понимать, как использовать платформу для достижения максимального эффекта.

2024 год называют годом выборов. В 63-х странах почти 3 млрд человек пойдут голосовать. Мировые лидеры и политические партии чаще будут появляться в TikTok, даже президент США, чье правительство хочет запретить платформу. Несмотря на то, что не всем нравится китайское приложение, они не могут игнорировать его. Поскольку, как отмечают эксперты, по иронии судьбы пожилые политики полагаются на молодых избирателей, чтобы остаться у власти.