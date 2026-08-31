Первые признаки злокачественной опухоли: разъяснения врача-онколога

В последние годы в Казахстане смертность от онкологических заболеваний снизилась на 26,6%. В то же время, показатель выявления злокачественных опухолей на начальной стадии достиг 36,8%, случаев осложнений стало на 7,5% меньше.

О первоначальных прогнозных признаках злокачественных опухолей и новых методах их лечения рассказал врач-онколог высшей категории Куанткан Жабагин в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Министерства здравоохранения, сейчас на динамическом контроле по онкологии находятся 246 тысяч пациентов. И все же, в Казахстане ежегодно регистрируются 43 тысячи новых онкологических случаев. В связи с этим, остаются актуальным раннее выявление заболеваний и их профилактика.

— Злокачественная опухоль может появиться у каждого человека. Причины возникновения злокачественных опухолей в мире еще полностью не установлены. Этот процесс не связан лишь с одним фактором, он возникает по нескольким причинам. Кроме генетики, важно правильно питаться, избегать чрезмерных нагрузок, нормально спать и сохранять стабильность в повседневном образе жизни, — сказал онколог.

По его словам, на здоровье могут негативно влиять недостаток сна, неправильное питание и стресс, а раннему выявлению злокачественных опухолей препятствует несвоевременное прохождение профилактических обследований.

Злокачественная опухоль может появиться у любого человека

Куанткан Жабагин сообщил, что среди населения есть различные мнения по поводу онкологических заболеваний. Одно из таких мнений — если в семье не было онкологии, то у человека не будет злокачественной опухоли.

— Некоторые беспокоятся, считая, что если в роду не было такой болезни, то и они не должны заболеть. Но это болезнь не только с наследственной предрасположенностью. В действительности, заболеть может каждый, — сказал врач.

По словам специалиста, для раннего выявления злокачественных опухолей важно своевременно придавать значение скринингу и происходящим в организме изменениям.

— Если человек без причины похудел, у него хриплый голос, кашель продолжается больше месяца, сильно потеет и у него увеличены лимфоузлы, нужно обратиться к врачу. На выделение крови при мочеиспускании тоже нужно обратить внимание. У женщин, если есть выделение крови, несмотря на менопаузу, нужно подозревать онкологию и обратиться в больницу, — сказал К.Жабагин.

Специалист также посоветовал обращать внимание и на изменение родинок на теле. Если они увеличиваются, меняют цвет — нужно обратиться к врачу.

— Следует обследоваться один раз в год. В каждом городе в Казахстане есть возможность пройти первичное медицинское обследование. Самое важно — своевременное прохождение скринингов, — сказал врач.

В лечении онкологии используются новые методы

Онколог отметил, что в настоящее время меняются и методы лечения злокачественных опухолей.

— Сейчас нет массовой химиотерапии, как раньше. Раньше мы спрашивали, на какой стадии заболевание. Сейчас спрашиваем, какой молекулярно-генетический вид болезни. Потому что лекарства назначаются в зависимости от результатов анализов. В Казахстане все необходимые лекарства доступны, они предоставляются бесплатно, — сказал Куанткан Жабагин.

Гость студии также остановился на важности ядерной медицины в диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Центр ядерной медицины при больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК считается крупнейшим в Казахстане и одним из крупнейших в Центральной Азии. Здесь при диагностике и лечении онкологии применяются радиофармпрепараты.

— Радиофармпрепараты — незаменимое средство диагностики и лечения онкологических заболеваний. Мы изготавливаем из радиоизотопов специальные лекарства. Их мы используем для выявления и лечения злокачественных опухолей. В центре имеются радиофармпрепараты 11 видов. Они также используются для диагностики редко встречающихся опухолей, — сказал специалист.

К.Жабагин сообщил, что в Центр приезжают пациенты из всех регионов Казахстана. Ежегодно здесь проходят обследование 35-40 тысяч человек. Каждый день проводится около 80-90 исследований.

За время своей более чем 16-летней практики К.Жабагин проконсультировал около 35-40 тысяч пациентов. В том числе, оказывалась медицинская помощь по направлениям химиотерапии и ядерной медицины.

Кадр из видео

С целью предоставления пациентам и их близким понятной информации врач написал книгу «Онколог без халата». В этой книге даны ответы на 100 вопросов, наиболее часто задаваемых пациентами во время лечения.

— Эта книга не является моим единоличным трудом. Можно сказать, что свой вклад внесли и онкологические пациенты. Потому что 100 вопросов — это вопросы, которые мне задавали пациенты. Часто спрашивают, какую жизнь нужно вести во время лечения, как можно бороться с осложнениями от химиотерапии, как нужно питаться. Потому что в обществе много мифов, — сказал врач.

Кадр из видео

Книга, по его словам, написана простым языком, с минимумом медицинских терминов. Работа может быть полезна не только пациентам с онкологическим диагнозом, но также их близким и молодым специалистам.

— Человек не может понять состояние другого, если сам это не пережил. Когда заболеет мать или отец, человек не знает, какую им оказывать помощь, как кормить, что надевать, куда вести. Возникают сотни вопросов. Думаю, что эта книга поможет не только пациентам, но и их родственникам, — сказал Куанткан Жабагин.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за первое полугодие 2026 года обследование на злокачественные опухоли прошли 2 362 568 человек.