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    Более 2,3 млн казахстанцев прошли онкоскрининг за полгода

    В Казахстане бесплатно проводятся три вида онкологического скрининга — для раннего выявления рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака среди целевых групп населения, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Более 2,3 миллиона казахстанцев прошли онкоскрининг за полгода
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Онкологическое заболевание на ранней стадии может долго не давать заметных симптомов. Именно поэтому важно не ждать ухудшения самочувствия, а проходить скрининг вовремя, отметили в Министерстве здравоохранения РК. За первые шесть месяцев 2026 года такие обследования прошли более 2,3 млн казахстанцев.

    За первое полугодие 2026 года обследование прошли 2 362 568 человек.

    По результатам скринингов подтверждено:

    • 1 238 случаев рака молочной железы;
    • 372 случая колоректального рака;
    • 227 случаев рака шейки матки.

    Важно знать: если после скрининга у человека обнаружили подозрительные изменения, это еще не означает, что у него рак. Пациента направляют на дополнительную диагностику, и только после обследования врачи могут подтвердить или исключить заболевание.

    Регулярные обследования помогают обнаруживать опасные изменения раньше. За 2021–2025 годы доля онкологических заболеваний, выявленных уже на III–IV стадиях, в Казахстане снизилась с 34,9% до 32%.

    За последние пять лет онкоскрининги в стране прошли более 14 млн человек, а ежегодный охват населения увеличился на 13,5%.

    — Главное правило для пациента простое: не откладывать профилактические обследования и проходить скрининг, когда подходит срок. Даже при хорошем самочувствии ранняя диагностика дает возможность обнаружить заболевание своевременно и быстрее начать необходимое лечение, — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что смертность от онкологических заболеваний в Казахстане снизилась на 26,6%.

    Здравоохранение Онкология Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор