Более 2,3 млн казахстанцев прошли онкоскрининг за полгода

В Казахстане бесплатно проводятся три вида онкологического скрининга — для раннего выявления рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака среди целевых групп населения, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Онкологическое заболевание на ранней стадии может долго не давать заметных симптомов. Именно поэтому важно не ждать ухудшения самочувствия, а проходить скрининг вовремя, отметили в Министерстве здравоохранения РК. За первые шесть месяцев 2026 года такие обследования прошли более 2,3 млн казахстанцев.

За первое полугодие 2026 года обследование прошли 2 362 568 человек.

По результатам скринингов подтверждено:

1 238 случаев рака молочной железы;

372 случая колоректального рака;

227 случаев рака шейки матки.

Важно знать: если после скрининга у человека обнаружили подозрительные изменения, это еще не означает, что у него рак. Пациента направляют на дополнительную диагностику, и только после обследования врачи могут подтвердить или исключить заболевание.

Регулярные обследования помогают обнаруживать опасные изменения раньше. За 2021–2025 годы доля онкологических заболеваний, выявленных уже на III–IV стадиях, в Казахстане снизилась с 34,9% до 32%.

За последние пять лет онкоскрининги в стране прошли более 14 млн человек, а ежегодный охват населения увеличился на 13,5%.

— Главное правило для пациента простое: не откладывать профилактические обследования и проходить скрининг, когда подходит срок. Даже при хорошем самочувствии ранняя диагностика дает возможность обнаружить заболевание своевременно и быстрее начать необходимое лечение, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что смертность от онкологических заболеваний в Казахстане снизилась на 26,6%.