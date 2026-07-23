Первые платформы для обмена цифровыми данными зарегистрировали в Казахстане

В Казахстане в государственном реестре зарегистрированы четыре платформы обмена и оборота продуктов цифровых данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Таким образом, в стране уже начал формироваться регулируемый рынок данных. Об этом на конференции, посвященной реализации положений Цифрового кодекса, сообщил руководитель Бюро национальной статистики АСПИР РК Максат Турлубаев.

По его словам, в числе первых зарегистрированных площадок — MedHub, Astana Data Exchange (ADX) и Kompra.

MedHub предназначена для безопасного обмена и использования обезличенных медицинских данных в научных исследованиях, аналитике и разработке цифровых решений в сфере здравоохранения.

Astana Data Exchange позволяет размещать, искать, обменивать и коммерциализировать продукты цифровых данных. Kompra, в свою очередь, использует такие продукты для проверки контрагентов, оценки рисков и принятия управленческих решений.

— Первые зарегистрированные платформы подтверждают, что положения Цифрового кодекса уже реализуются на практике. Созданы первые элементы национального рынка данных, который будет способствовать развитию цифровой экономики, расширению использования данных как стратегического актива и внедрению новых сервисов на основе искусственного интеллекта, — отметил Максат Турлубаев.

Как пояснил глава Бюро нацстатистики, начать работу такие платформы могут в уведомительном порядке. Собственник или владелец направляет соответствующее уведомление через информационную систему электронного лицензирования. Это позволяет снизить административные барьеры, при этом уполномоченный орган осуществляет последующий контроль за соблюдением законодательства.

Отдельные требования установлены для безопасности данных. Владельцы платформ обязаны соблюдать законодательство о персональных данных и требования кибербезопасности, обеспечивать законность совершаемых сделок и информировать участников о правилах работы.

При этом продукты цифровых данных должны быть обработаны и структурированы, соответствовать требованиям качества и не содержать персональных данных, позволяющих идентифицировать человека.

По словам Максата Турлубаева, развитие таких платформ позволит бизнесу легально использовать и коммерциализировать продукты цифровых данных, создавать на их основе новые сервисы, а государству — ускорить внедрение искусственного интеллекта и повысить эффективность цифровых услуг.

Ранее руководитель Бюро национальной статистики рассказал, как в Казахстане будет работать рынок цифровых данных. С 12 июля 2026 года в Республике Казахстан официально вступил в силу Цифровой кодекс — основополагающий документ, закладывающий фундамент для системного развития цифровых технологий, массового внедрения искусственного интеллекта и формирования устойчивой цифровой среды.