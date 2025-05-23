Первые начисления по системе «Келешек» казахстанцы получат до 31 августа

Чтобы получить от государства данную материальную поддержку, нужно открыть образовательный накопительный вклад «AQYL» в Отбасы банке.

На сегодня это сделали уже 6 624 родителя.

Пять способов открыть депозит «AQYL»?

На портале Баспана маркет. Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку «Мой банк», затем на «Депозиты». Далее нажать на кнопку «Новый депозит» и открыть «AQYL»; В мобильном приложении Отбасы банка Otbasy bank. Для этого нужно в мобильном приложении нажать на кнопку «Мой банк», далее пройти во вкладку «Открыть новый депозит» и выбрать для открытия образовательный вклад. В отделениях банка; С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке. Через видео-звонок на сайте банка hcsbk.kz.

Что делать тем, у кого уже открыт депозиты «AQYL» в Отбасы банке?

Если уже открыт депозит «AQYL» в Отбасы банке и детям в первом полугодии 2025 года исполнится 5 лет, то родителям необходимо с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале Баспана маркет (otbasybank.kz) успеть подписать дополнительное соглашение к уже имеющемуся депозиту «AQYL».

Для этого нужно на сайте otbasybank.kz зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку «Мой банк» и «Депозиты». Там автоматически появится уведомление о подписании дополнительного соглашения. Оно подписывается в один клик — для этого достаточно ввести код, который придёт в SMS.

В мобильном приложении Otbasy bank дополнительное соглашение можно будет подписать в ближайшие дни. Банк об этом уведомит своих клиентов.

Когда поступит государственный образовательный капитал в рамках накопительной системы «Келешек»?

Государственный образовательный капитал в размере от 235 920 тенге можно будет увидеть на образовательных депозитах «AQYL» у своих детей:

до 31 августа 2025 года , если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит «AQYL» или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит «AQYL».

, если детям в первом полугодии исполнится 5 лет и им открыли депозит «AQYL» или до 30 июня 2025 года подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит «AQYL». до 28 февраля 2026 года, если детям исполнится 5 лет в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года и им открыли депозит «AQYL» или в этом году подписали дополнительное соглашение к уже действующему депозит «AQYL».

Какую сумму можно получить от государства детям в рамках программы «Келешек»?

Стартовый образовательный капитал составляет 60 МРП или 235 920 тенге в 2025 году.

Для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей стартовый образовательный капитал составляет 120 МРП или 471 840 тенге в 2025 году.

Стартовый образовательный капитал от государства в размере от 235 920 тенге за 2025 год будет начислен детям, кому в этом году исполнится 5 лет.

Условия депозита «AQYL»:

ставка вознаграждения 13,58% (ГЭСВ от 14,5%):

премия государства: для всех категорий вкладчиков — 5% . Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей — 7%.

. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей — размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита равен 3 МРП или 11 796 тенге (в 2025 году). Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей первоначальный взнос отсутствует.

Максимальный размер премии, начисляемой ежегодно на депозит- 100 МРП (393 200 тенге на 2025 год).

Премия государства начисляется при минимальном сроке накопления 1 год, то есть для начисления премии государства вкладу должен исполниться один год.

И если вы открыли депозит в феврале 2025 года, то госпремия будет начислена только в 2027 году, так как на 1 января 2026 года вашему депозиту будет всего 11 месяцев.

В каких случаях стартовый капитал от государства возвращается в бюджет?

Стартовый капитал от государства зачисляется на депозит «AQYL».

Чтобы сохранить этот стартовый капитал от государства, родителям необходимо будет делать ежегодные взносы на депозит «AQYL» до совершеннолетия своих детей, либо до момента поступления в организацию образования.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП или 94 368 тенге в 2025 году.

Для детей из категории социально-уязвимых слоев населения — 12 МРП или 47 184 тенге в 2025 году.

На депозит «AQYL», открытый на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.

Взносы можно делать единовременно одной суммой или вносить в течение года по частям — главное, чтобы до конца года условие по внесению минимального взноса было соблюдено.

Будет учитываться та сумма взноса, которая внесена после зачисления на вклад стартового образовательного капитала. Те накопления, которые были на счете до зачисления стартового образовательного капитала учитываться не будут.