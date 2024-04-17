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    16:53, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Первые квартиры получили пострадавшие от паводка акмолинцы

    Первые квартиры получили пострадавшие от паводка акмолинцы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Сегодня в Кокшетау состоялось вручение ключей от квартир пострадавшим жителям, оказавшимся в зоне подтопления, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

    Ключи от квартир вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который отметил, что государством принимаются все меры для минимизации ущерба.

    — По поручению Главы государства в Акмолинской области проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд. Сегодня вы стали первыми счастливцами, получившими квартиры. Пусть в ваших семьях будет все хорошо и невзгоды останутся позади, — пожелал М. Ахметжанов.

    Первые квартиры получили пострадавшие от паводка акмолинцы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Первыми получателями жилья от государственного фонда стали многодетная семья Капаровых и семья Никулиных. Полученные квартиры жильцы выбирали сами. В квартире имеется все необходимое для проживания.

    — Спасибо Президенту, за быстрое решение наших проблем.
    Для нашей семьи это большая радость, дети довольны, спасибо большое всем. Мы со своей стороны постараемся, чтобы в этом доме царил только уют, — поблагодарила Сауле Капарова.

    Первые квартиры получили пострадавшие от паводка акмолинцы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Отметим, что по поручению Главы государства в Акмолинской области оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и приняты все необходимые меры по восстановлению имущества граждан.

    Первые квартиры получили пострадавшие от паводка акмолинцы
    Фото: акимат Акмолинской области

    Работа по возмещению и ликвидации ущерба в регионе будет продолжена в рамках действующего законодательства о жилищных отношениях. Вчера 174 семьи областного центра получили единовременную выплату на общую сумму более 65 млн тенге. Также комиссией по оценке и возмещению материального ущерба вынесено решение компенсировать материальный ущерб в размере более 8 млн тенге 12 семьям.

    Кроме того, специальная комиссия в настоящее время проводит техническое обследование по пригодности жилья для дальнейшего проживания.

    Теги:
    Квартиры Регионы Акимат Жилье Паводки в Казахстане Кокшетау Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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