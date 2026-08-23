Первые избиратели — первые подарки: как началось голосование в Акмолинской области

В Акмолинской области открылись избирательные участки. Уже в первые минуты сюда пришли те, кто решил начать свой день с голосования. Для самых ответственных подготовили подарки, передает агентство Kazinform.

Особое внимание в этот день уделяется и тем, кто пришел на выборы впервые. Для молодых акмолинцев сегодняшний день становится первым опытом участия в голосовании и возможностью самостоятельно выразить свою позицию.

Всего в регионе работают 759 избирательных участков, из них 696 расположены по месту регистрации граждан, еще 63 — в местах временного пребывания. Работу участков обеспечивают 780 избирательных комиссий, в составе которых задействованы 4520 человек.

В списки избирателей по области включены более полумиллиона граждан.

Голосование организовано и для тех, кто сегодня находится на рабочем месте. В области впервые образованы три новых избирательных участка непосредственно в организациях с непрерывно действующим производством.

Кроме того, отдельные участки организованы в воинских частях, домах отдыха, стационарных лечебных учреждениях, местах работы вахтовым методом и специальных учреждениях.

Для избирателей, которым нужна дополнительная информация, в регионе работает 21 call-центр. Найти свой участок также можно через Telegram-бот «Sailau_Aqmo_Bot».

Предусмотрели условия и для избирателей с особыми потребностями. В списках таких граждан по области насчитывается 2915 человек. В карту доступности включены 708 из 759 избирательных участков.

Но первые часы голосования запоминаются не только цифрами. Сегодня на участках можно увидеть тех, кто специально пришел одним из первых, чтобы проголосовать, и молодых людей, впервые взявших в руки избирательный бюллетень. Для одних это уже привычная часть гражданской жизни, для других — совершенно новый опыт.

Именно эти первые минуты и становятся героями сегодняшних кадров: первые избиратели у открывшихся участков, первые бюллетени, первые отметки и первые подарки тем, кто начал день голосования самым первым.