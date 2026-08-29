Первые чемпионы Казахстана по дзюдо определились в Уральске

Чемпионат Казахстана по дзюдо стартовал в Уральске. В первый день соревнований определились победители в четырех весовых категориях среди мужчин и женщин, передает агентство Kazinform со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В первый соревновательный день участники чемпионата Казахстана разыграли медали в весовых категориях до 60 и 66 кг среди мужчин, а также до 48 и 52 кг среди женщин.

В весе до 60 кг чемпионом Казахстана стал Нурдаулет Мейрамбеков из Кызылординской области. Серебряную медаль завоевал Мади Сериков из области Абай. Бронзовыми призерами стали Магжан Шамшадин из Кызылординской области и Дильшод Миртурсын из Шымкента.

Фото: Дирекция развития спорта

Еще одно золото Кызылординской области принес Ердаулет Бозжа, победивший в категории до 66 кг. Второе место занял Нурсултан Зайзагалиев из Западно-Казахстанской области. Бронзовые награды достались Данияру Калмагамбетову из Актюбинской области и Есентаю Имаханову из области Абай.

Среди женщин в весовой категории до 48 кг победу одержала Галия Тынбаева из Алматы. Серебро завоевала Иянат Жубатқан из Актюбинской области, бронзу — Улболсын Абдукаримов из Туркестанской области и Аяулым Турдике из Мангистауской области.

Фото: Дирекция развития спорта

Чемпионкой Казахстана в категории до 52 кг стала Аружан Ережепова, представляющая Алматинскую область. Второе место заняла Меруерт Сарсенова из Мангистауской области. Третьими стали Нурбала Зайнул из Туркестанской области и Айшабиби Мурадимова из Западно-Казахстанской области.

Чемпионат Казахстана по дзюдо продлится в Уральске до 1 сентября. За медали в 14 весовых категориях борются около 600 спортсменов из 20 регионов страны.

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов победил олимпийского чемпиона и вышел в полуфинал Grand Slam.