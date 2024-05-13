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    12:33, 13 Май 2024 | GMT +6

    Первая женщина-президент Северной Македонии официально вступила в должность

    Гордана Сильяновска Давкова
    Фото: aa.com.tr

    Гордана Сильяновска Давкова, победившая во втором туре президентских выборов, состоявшихся 8 мая в Северной Македонии, вступила в должность президента страны. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    В Собрании Северной Македонии состоялась церемония приведения к присяге Сильяновской Давковой.

    В своей речи на заседании Сильяновска Давкова заявила, что будет выполнять свой долг президента Македонии осознанно и ответственно: «Я буду уважать конституцию и законы и защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость Македонии».

    Сильяновска Давкова подчеркнула, что будет президентом для всех без какой-либо дискриминации. Она сказала, что стремится вдохновить женщин в своей стране и на Балканах, где все еще сохраняется патриархат.

    На церемонии передачи полномочий, состоявшейся в президиуме после заседания парламента, Сильяновска Давкова сменила на посту бывшего президента Стево Пендаровски.

    Второй тур президентских выборов прошел в Северной Македонии 8 мая.

    Гордана Сильяновска Давкова, поддержанная альянсом Внутренняя македонская революционная организация - Национальный демократический союз Македонии (ВМРО-ДПМНЕ), получила 64,14 процента голосов, а бывший президент Стево Пендаровски, поддержанный альянсом Союз социал-демократов Македонии (СДСМ), - 29,25 процента голосов.

    Гордана Сильяновска Давкова родилась в Охриде в 1953 году и преподавала конституционное право и политическую систему на юридическом факультете государственного университета.

    Она была членом парламентской конституционной комиссии и государственным министром в 1992-1994 годах, экспертом ООН по выборам, вице-президентом Группы экспертов Совета Европы по местному самоуправлению и членом Венецианской комиссии.

    Сильяновска Давкова также была кандидатом на президентских выборах, состоявшихся в стране в 2019 году, проиграла выборы во втором туре.

    С 2020 года Сильяновска Давкова является депутатом Собрания Северной Македонии.

    Теги:
    Европа Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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