Первая женщина освобождена по амнистии в СКО

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы по СКО, 43-летняя женщина была приговорена к 9 месяцам лишения свободы по статье 188 Уголовного кодекса РК (кража). Благодаря амнистии срок ее наказания был сокращен на 7 месяцев.

Фото: СҚО ҚАЖД

У ворот учреждения освободившуюся женщину встретила ее дочь.

На сегодня в регионе наказание отбывают более 1700 человек. В рамках амнистии наказание будет смягчено примерно для 250 осуждённых, из них более 50 — женщины, которые выйдут на свободу досрочно.

— Каждое дело рассматривается индивидуально и тщательно. Приоритет отдается женщинам, осужденным впервые, не представляющим угрозы для общества, а также относящимся к социально уязвимым категориям, — сообщили в департаменте.

По словам специалистов, Закон об амнистии является наглядным проявлением принципов гуманизма и человеколюбия, закреплённых в Конституции Казахстана. Это — шанс для оступившихся начать новую жизнь и вернуться к полноценной социальной адаптации.

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