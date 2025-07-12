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    22:14, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Первая женщина освобождена по амнистии в СКО

    В рамках амнистии, объявленной по случаю 30-летия Конституции Республики Казахстан, из учреждения №50 в Северо-Казахстанской области была освобождена первая женщина, отбывавшая наказание, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Pexels

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы по СКО, 43-летняя женщина была приговорена к 9 месяцам лишения свободы по статье 188 Уголовного кодекса РК (кража). Благодаря амнистии срок ее наказания был сокращен на 7 месяцев.

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    Фото: СҚО ҚАЖД

    У ворот учреждения освободившуюся женщину встретила ее дочь.

    На сегодня в регионе наказание отбывают более 1700 человек. В рамках амнистии наказание будет смягчено примерно для 250 осуждённых, из них более 50 — женщины, которые выйдут на свободу досрочно.

    — Каждое дело рассматривается индивидуально и тщательно. Приоритет отдается женщинам, осужденным впервые, не представляющим угрозы для общества, а также относящимся к социально уязвимым категориям, — сообщили в департаменте.

    По словам специалистов, Закон об амнистии является наглядным проявлением принципов гуманизма и человеколюбия, закреплённых в Конституции Казахстана. Это — шанс для оступившихся начать новую жизнь и вернуться к полноценной социальной адаптации.

    Ранее мы писали, кого коснется амнистия к 30-летию Конституции.

    Теги:
    Осужденные СКО
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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