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Первая волна: закрытый показ фильма о начале пандемии COVID-19 прошёл в Караганде

23 Декабря 2021 14:39
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Первая волна: закрытый показ фильма о начале пандемии COVID-19 прошёл в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялась премьера полнометражного художественного фильма о начале пандемии COVID-19 под названием «Первая волна». Драма основана на реальных событиях и посвящена погибшим от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Над лентой работал телеканал Saryarqa и киностудия Armanfilms при поддержке акимата Карагандинской области. Продюсером и сценаристом выступил заместитель руководителя телеканала Жанибек Садыканов. Вместе с ним над сценарием работал Дмитрий Белугин. Режиссёром-постановщиком фильма стал Арман Алимжанов.

Работа над картиной продолжалась в течение восьми месяцев в различных локациях Караганды и области. Это и медицинские учреждения, и полицейский участок, и обычные майкудукские дворы. Участвовали в съёмках исключительно жители Карагандинского региона – профессиональные и непрофессиональные актёры. В кастинге приняли участие больше 300 человек.

«Очень рада, что приняла участие в этом проекте. Работаю я в сфере красоты, но с детства мечтала стать актрисой. Полтора года назад окончила курсы актёрского мастерства в Караганде. Очень ответственно отнеслась к съёмкам, буквально вжилась в роль», – говорит Наргиз Аркенова, сыгравшая в фильме руководителя волонтёров.

Картина рассказывает об испытаниях, с которыми столкнулись многие карагандинцы во время первой волны коронавируса. В художественный рассказ вплетена документальная хроника.

«Пандемия затронула и мою семью. У меня погибли бабушка и тётя. Знаю многих, кто потерял своих близких и родных. Персонажи появились не просто так. Создавая сценарий, я переживал и сочувствовал каждому. Посвящаю свою работу тем, кто потерял, и тем, кто прочувствовал потерю», – рассказал сценарист Дмитрий Белугин.

По словам режиссёра Армана Алимжанова, это фильм о простых людях, которые живут бок о бок с нами. И вся ситуация с пандемией показывает, кто и чего стоит в этой жизни.

«Мы рассказываем о проблемах людей в повседневной жизни. При этом затрагиваем самые насущные из них. Главный герой растёт без отца в одном из больших районов Караганды – Майкудуке. Я сам из этого района и понимаю, о чём говорю. Мы хотели показать, как уличный парень с криминальными наклонностями становится лучше, выбирает правильный путь», – говорит он.

Фильм заканчивается, как говорят, на самом интересном месте. В 2022 году выйдет продолжение в виде сериала. Планируется выпуск 8 серий. Пока же документы для регистрации картины, чтобы показывать её на больших экранах, отправлены в Министерство культуры и спорта РК.


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#Карагандинская область   #Культура   #Общество   #Коронавирус в РК   #Кинематограф  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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