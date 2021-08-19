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Первая ветровая электростанция строится в Костанайской области

19 Августа 2021 14:36
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Первая ветровая электростанция строится в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- О строящемся объекте рассказал в своём Instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Мощность первой ветровой электростанции «Ыбырай» составляет мощностью 50МВт.

«Стоимость реализации проекта - 26,3 млрд тенге и реализуется за счет частных инвестиций. На сегодняшний день установлено 7 из 16 ветроэнергоустановок, каждая из них мощностью 3,2 МВт. Построены повышающая подстанция 35/110 кВ, линия 110 кВ, линии 35 кВ до смонтированных ветроэнергоустановок и административно-жилая зона»,- сообщил глава региона.

Ветрогенераторы, как стало известно, поставляют из Китая. В ближайшее время начнётся монтаж оставшихся ветряков и линии электропередач.

«В рамках испытаний 17 августа произведен первичный пуск 5 ветроэнергоустановок. Продолжаются пуско-наладочные работы»,- подытожил А. Мухамбетов.


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#Энергетика   #Костанайская область  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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