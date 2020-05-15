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Первая страна ЕС объявила о завершении эпидемии коронавируса

Автор:  
Тимур Дюсекеев
15 Мая 2020, 15:33
Первая страна ЕС объявила о завершении эпидемии коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Правительство Словении в четверг вечером официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на своей территории, став тем самым первой европейской страной, сделавшей такое заявление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В течение последних двух недель ежедневно в стране выявлялись менее семи новых случаев коронавируса. Люди, прибывающие в Словению из других стран ЕС, больше не будут обязаны проходить семидневный карантин, как это было в начале апреля.

В стране с населением 2 миллиона человек, которая граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, зарегистрировано 1464 инфицирования коронавирусом и 103 смерти из-за вируса.

«Словения укротила эпидемию за последние два месяца ... Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе», - заявил премьер-министр Янез Янша в парламенте.

Окончание эпидемии означает, что некоторые меры, в том числе финансовая помощь гражданам и компаниям, пострадавшим от коронавируса, завершатся в конце мая.

Правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из государств, не входящих в ЕС, за некоторыми исключениями, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Граждане по-прежнему должны следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции. Люди должны носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга и дезинфицировать руки при входе в общественные места.

С середины марта в Словении закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением продовольственных магазинов и аптек, а также не работал общественный транспорт.

С 20 апреля правительство начало смягчать ограничительные меры. Общественный транспорт возобновил работу в начале этой недели, в то время как на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы до 30 номеров будут открыты на следующей неделе.


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