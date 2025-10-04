Первая рэп-исполнительница Кыргызстана выступает на сцене Silk Way Star в Казахстане

Имя Тамга сегодня все чаще звучит не только на кыргызской сцене, но и за ее пределами.

Сценическое имя певицы связано с историей ее семьи: «Тамга» означает «знак». Родом из села Сокулук в Кыргызстане, она с детства воспитывалась матерью после смерти отца. Об этом сама артистка не раз рассказывала в интервью.

Ее творческий путь начался с экспериментов в музыке, но настоящую известность принес хит «Ой, бой-бой», закрепивший за ней статус первой рэп-исполнительницы Кыргызстана. Сегодня в ее репертуаре — как энергичный рэп, так и лирические треки. Особое внимание Тамга уделяет кыргызскому языку, подчеркивая, что ее цель — создавать музыку, в которой каждый сможет найти себя.

Помимо сцены, артистка пробует себя и в кино: она сыграла роль в фильме «Ак салкын» и записала саундтрек к картине.

Тамга — участница музыкальной команды Chingiz Albert Team (занимается продюсированием и сочинением песен), с которой выпустила более 40 песен. Ее хиты «Эйфория», «Майда», «Сени жактырам» и «Ой, бой-бой» стали вирусными в соцсетях и собрали десятки миллионов прослушиваний. В марте 2022 года певица дала первый сольный концерт «Ход королевы» в Кыргызской национальной филармонии.

Критики отмечают, что Тамга ломает стереотипы о рэпе как «не женском жанре» и задает новые тренды в кыргызской музыке. Музыкальные эксперты пророчат певице большое будущее.

Напомним, что 20 сентября на телеканале Jibek Joly состялась премьера масштабного проекта Silk Way Star, который объединяет артистов из 12 стран и аудиторию более 1 млрд человек по всему миру.

В шоу участвуют артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи. Казахстан представляет певец ALEM (Батырхан Маликов).