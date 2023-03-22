Первая ракетка мира Ига Швёнтек приедет в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-15 апреля в столичном национальном теннисном центре сборная Казахстана сыграет против команды Польши в рамках квалификации командного чемпионата мира «Кубка Билли Джин Кинг». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Польская сборная выступит в своём сильнейшем составе. На игру против Казахстана капитан команды Давид Кельт выбрал следующих игроков: трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек (1-й номер одиночного рейтинга WTA), Магда Линетт (19-й номер одиночного рейтинга WTA), Магдалена Фрехт (105-й номер номер одиночного рейтинга WTA), Алиция Росольская (39-й номер парного рейтинга WTA), Вероника Фальковская (92-й номер парного рейтинга WTA).

Лучшее выступление Польши в «Кубке Билли Джин Кинг» было в 1992 году, когда он ещё назывался «Кубок Федераций» - тогда польки стали четвертьфиналистками, а в 2022 году сыграли в финальном этапе командного чемпионата мира в Глазго, где не вышли из группы.