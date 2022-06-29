29 Июня 2022 09:10

Первая ракетка Казахстана победила на старте Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23-я ракетка мира и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Уимблдона-2022, который продлится до 9 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Елена Рыбакина в стартовом матче Открытого чемпионата Великобритании обыграла американку Коко Вандевеге (157 номер WTA) со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продлилась 1 час и 41 минуту. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем раунде Елене предстоит сразиться с чемпионкой US Open — 2019, канадкой Бьянкой Андрееску.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.