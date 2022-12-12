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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приблизилась к топ-20 рейтинга WTA

12 Декабря 2022, 10:38
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приблизилась к топ-20 рейтинга WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая тройка осталась прежней: лидирует Ига Свёнтек из Польши, второе место — у тунисской спортсменки Онс Жабер, третья — американка Джессика Пегула.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина отыграла одну позицию и стала 21-й. Юлия Путинцева осталась 51-й.

В парном разряде топ-3 составляют Катерина Синякова (Чехия), Вероника Кудерметова (Россия) и Барбора Крейчикова (Чехия).

Казахстанка Анна Данилина не изменила положения, оставшись 11-й.

Фото: sports.kz


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