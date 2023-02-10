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Первая после землетрясения гуманитарная колонна ООН прибыла на северо-запад Сирии

Автор:  
Арсен Утешев
10 Февраля 2023, 01:20
Первая после землетрясения гуманитарная колонна ООН прибыла на северо-запад Сирии

АММАН.КАЗИНФОРМ - Первая колонна ООН с гуманитарной помощью в составе шести грузовиков въехала на северо-запад Сирии из Турции впервые после произошедшего в понедельник землетрясения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

Шесть грузовиков с «предметами для жилья и непродовольственными наборами, включая одеяла и гигиенические наборы» в четверг выехала со склада Международной организации по миграции (МОМ) Burç в Газиантепе и прибыла пограничному переходу «Баб аль-Хава», единственному, разрешенному Советом Безопасности ООН для доставки помощи. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Трансграничная помощь от МОМ включает в себя доставку одеял, матрасов, палаток и материалов для укрытия, а также предметы первой необходимости и солнечные лампы, и должна покрыть потребности не менее 5000 человек при поддержке наших местных партнеров», - сообщается в заявлении.

Ранее поставка гуманитарной помощи был временно прервана после первого землетрясения в понедельник из-за проблем с логистикой и повреждения дороги, соединяющей турецкий Газиантеп с перевалочным узлом ООН в Хатае.

УКГВ заявило в среду, что определило два альтернативных маршрута для достижения узла из Газиантепа, через Килис-Кирихан и из Мерсина через Адана-Кирихан.

Правительство Турции санкционировало помощь для прохождения двух дополнительных контрольно-пропускных пунктов «Баб аль-Саляма» и «Ар-Рай», сообщает Al-Jazeera со ссылкой на главу организации гражданского общества «Байтна Сирия» Ассаад аль-Ачи.

Вместе с тем, официальные лица заявляют, что «Баб аль-Хава» остается единственным жизнеспособным маршрутом для помощи ООН.

УКГВ заявило, что было зарегистрировано не менее 648 повторных толчков, что осложнило спасательные операции и доставку помощи.

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По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), общая численность поисково-спасательного персонала в регионе составляет 79 110 человек.

Тем не менее, по данным УКГВ, только на 5 процентах зарегистрированных объектов на северо-западе Сирии в настоящее время проводятся поисково-спасательные операции.

Нехватка тяжелых машин для уборки завалов значительно усложнила спасательные работы, наряду с отключением электроэнергии из-за нехватки топлива и тяжелыми зимними погодными условиями.

В январе Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за то, чтобы оставить пограничный переход «Баб аль-Хава» открытым для доставки критически важной помощи еще на шесть месяцев.

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Фото: Reuters, Международная организация по миграции ООН.


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