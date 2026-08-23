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    Первая партия вакцины от Эболы прибыла в ДР Конго

    В ДР Конго прибыла первая партия вакцины Ervebo против лихорадки Эбола в количестве 16,2 тыс. доз, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

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    Фото: Астана әкімдігі

    Об этом сообщило министерство здравоохранения африканской страны.

    Партия доставлена в международный аэропорт конголезской столицы Киншасы, отметило ведомство. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что направляет в ДР Конго 70 тыс. доз вакцины Ervebo, которая показала свою эффективность против вызывающего у людей лихорадку Эбола вируса Заир, однако ее возможности против вируса Бундибуджио, который вызвал нынешнюю вспышку Эболы, пока неясны. Сейчас в мировой медицине завершаются работы по созданию первой вакцины против вируса Бундибуджио.

    Вакцина Ervebo (rVSV-ZEBOV) применяется в ДР Конго против вируса Эбола-Заир с 2018 года. Она разработана канадскими учеными и производится компанией Merck. 20 тыс. доз Ervebo будут использованы в ближайшие недели для клинических испытаний внутри ДРК, остальные 50 тыс. пойдут на вакцинацию наиболее уязвимых социальных групп в районе вспышки Эболы. Специалисты надеются, что вакцина будет способствовать укреплению защитных функций организма.

    На текущий день, согласно конголезскому Минздраву, число заболевших во время нынешней вспышки Эболы составляет 5 375, умерших — 2 557. Летальность достигает 47,6%. В больницах и медицинских изоляторах находятся 737 человек с диагнозом Эбола.

    Вспышка, которая началась 15 мая в ДРК и Уганде, уже стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений за этим заболеванием в Африке. Сейчас лихорадка зафиксирована в шести конголезских провинциях, ее эпицентр находится в провинции Итури. Угандийские власти объявили 28 июля, что вспышка Эболы в их стране завершилась. ВОЗ присвоила вспышке Эболы в ДРК статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

    Напомним, первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Число погибших в результате вспышки Эболы достигло 2 325 человек. 

    Эпидситуация Вакцинация Демократическая Республика Конго Местные органы власти Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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