Первая партия вакцины Vero Cell доставлена в Туркестанскую область
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую область доставлено 52 тысячи доз вакцины «Vero Cell» производства Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Данную прививку можно сделать во всех поликлиниках и прививочных пунктах. Температурный режим хранения новой вакцины соответствует прививке QazVac. Теперь жители области смогут прививаться российской вакциной «Спутник V», отечественной QazVac, вакциной HayatVax от компании Sinopharm, вакциной Coronavac китайского производства и вакцинойVero Cell от компании Sinopharm.
Всего в регион поставлено 736 460 доз вакцины против COVID-19. На сегодня I компонентом привито 686 742 человека, или 96%, II компонентом - 531 942 человека, или 80%. За последние сутки зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост составляет 1,18%. С начала эпидемии выявлено 11 898 случаев коронавируса. Стоит отметить, что в учреждениях области имеется 8 кислородных станций, 400 аппаратов ИВЛ, более тысячи кислородных аппаратов. Также укомплектован запас медикаментов на 2 месяца, имеется более 40 аптечных складов и около 800 аптек.
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