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    14:57, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Первая партия отечественной вакцины поступила в Туркестанскую область

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первая партия вакцины «KazCOVID-in», разработанной в Жамбылской области, доставлена в Туркестанскую область. две тысячи доз отечественной прививки QazVac распределили по постам вакцинации Туркестанской области. QazVac создали на базе Научно-исследовательского института «Проблемы биологической безопасности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
    Вакцинация против коронавируса началась 1 февраля. С тех пор в области около 45 тысяч человек сделали прививку. Из них около 17 тысяч - медицинские работники, порядка 19 тысяч - педагоги и полицейские, и ещё 4 тысячи - представители других профессий.
    С 22 февраля в области прошли ревакцинацию более 14 тысяч человек. За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 обнаружили у 49 человек. Суточный прирост составляет 0,94 %. Туркестанская область по-прежнему находится на «зеленой зоне» по РК. В период пандемии было отобрано 657 442 ПЦР-пробы. За последние сутки в лабораториях обследовано более 3 тысячи человек.

    В регионе сегодня насчитывается более 23 тысячи медицинских работников. Из них более 5 тысяч врачи, остальные - специалисты среднего звена.
    В регионе полностью выздоровели 4642 человека с опасными заболеваниями. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5255 подтвержденных случаев заражения Covid-19. У 3407 человек заболевание прошло без симптомов.
    В соответствии со статьей 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» любое медицинское лечение, в том числе вакцинация, проводится только с согласия человека. Отказавшиеся от вакцины не привлекаются к административной либо уголовной ответственности. По данным Минздрава, перед прививкой вы даете согласие на отказ или отмену вакцины, подписав специальный лист.



    Теги:
    Здравоохранение QazVaс Вакцинация Туркестанская область QazCovid-in
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