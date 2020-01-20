Первая партия казахстанской говядины поступила на рынок Пекина

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первая партия 20 тонн казахстанской говядины поступила на крупнейший оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «Синьфади» Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Оптовый рынок «Синьфади», занимающий территорию почти 113 гектар, обеспечивает 90% снабжения сельскохозяйственной продукцией жителей китайской столицы. В 2019 году объем торговых сделок этого рынка превысил 19 млрд долл.

В планах администрации рынка «Синьфади» увеличить импорт казахстанской говядины до 5 тыс. тонн в год.

Стоит отметить, что покупка мяса КНР за рубежом по темпам роста обошла импорт всех других основных продовольственных товаров. По данным Главного таможенного управления Китая, импорт одной только говядины в 2019 году вырос почти на 60% - до 1,66 млн тонн.

Вместе с тем конкуренция на мировом рынке усиливается. Производство говядины будут наращивать в США и странах Латинской Америки (Аргентина, Парагвай и др.).