Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Первая неделя апреля будет дождливой в Актюбинской области

Жанара Мухамедиярова
31 Марта 2023, 22:50
Первая неделя апреля будет дождливой в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» за период 23 по 30 марта 2023 года, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 34 % до 19%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно прогнозу погоды на 1-7 апреля 2023 года в северной половине страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3+5°С, днем до +15+25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0,+5°С, днем до +10+20°С, в Улытауской области ночью до 0+8°С, днем до 18+23°С, в связи с чем, ожидается дальнейшее интесивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.


Актюбинская область   Происшествия   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске