    21:31, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Первая международная конференция по этике ИИ прошла в Баку

    Первая международная конференция по этике искусственного интеллекта (ИИ) в Баку (Азербайджан) объединила ученых и экспертов тюркского мира для обсуждения моральных и социальных вызовов технологий и развития ответственного, этичного ИИ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Тюркская Академия

    Мероприятие было организовано Тюркской Академией совместно с Бакинским государственным университетом и Турецкой академией наук. В конференции приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор БГУ Эльчин Бабаев, президент Турецкой академии наук Музаффер Шекер, а также представители научных, академических и международных структур из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Румынии и Таиланда.

    Фото: Азертадж

    Участники представили доклады о роли ИИ в образовании, культуре и обществе, обсудили вопросы трансформации знаний, цифровой независимости, этики и будущего труда. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что международное сотрудничество является ключевым фактором для обеспечения ответственного и этичного развития технологий.

    Фото: Азертадж

    — Искусственный интеллект открывает перед человечеством невиданные возможности, но одновременно ставит новые этические вызовы. Мы, представители тюркского мира с богатейшими философскими и гуманистическими традициями, должны внести свой вклад в формирование справедливой и ответственной цифровой эпохи. Знание должно идти рука об руку с этикой, — отметил президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев 

    Фото: Тюркская Академия

    Особое внимание на конференции было уделено презентации новой Кафедры по этике искусственного интеллекта при Бакинском государственном университете, целью которой станет проведение передовых исследований и подготовка специалистов, объединяющих техническую компетентность с гуманистическим мировоззрением.

    В рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом и Тюркской Академией, закрепляющий намерение совместно развивать исследования в области этики ИИ и подготовку квалифицированных кадров.

    Фото: Тюркская Академия

    Ранее в турецком Газиантепе прошло второе заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира (ARICA), действующей под эгидой Тюркской Академии.

