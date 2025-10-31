Первая международная конференция по этике ИИ прошла в Баку

Мероприятие было организовано Тюркской Академией совместно с Бакинским государственным университетом и Турецкой академией наук. В конференции приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор БГУ Эльчин Бабаев, президент Турецкой академии наук Музаффер Шекер, а также представители научных, академических и международных структур из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Румынии и Таиланда.

Фото: Азертадж

Участники представили доклады о роли ИИ в образовании, культуре и обществе, обсудили вопросы трансформации знаний, цифровой независимости, этики и будущего труда. В ходе обсуждений было подчеркнуто, что международное сотрудничество является ключевым фактором для обеспечения ответственного и этичного развития технологий.

Фото: Азертадж

— Искусственный интеллект открывает перед человечеством невиданные возможности, но одновременно ставит новые этические вызовы. Мы, представители тюркского мира с богатейшими философскими и гуманистическими традициями, должны внести свой вклад в формирование справедливой и ответственной цифровой эпохи. Знание должно идти рука об руку с этикой, — отметил президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев

Фото: Тюркская Академия

Особое внимание на конференции было уделено презентации новой Кафедры по этике искусственного интеллекта при Бакинском государственном университете, целью которой станет проведение передовых исследований и подготовка специалистов, объединяющих техническую компетентность с гуманистическим мировоззрением.

В рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом и Тюркской Академией, закрепляющий намерение совместно развивать исследования в области этики ИИ и подготовку квалифицированных кадров.

Фото: Тюркская Академия

