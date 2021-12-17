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Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане

17 Декабря 2021 15:00
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Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Независимости в жилом массиве Пригородный открылась первая круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка. В крытом теплом помещении площадью 7 тысяч квадратных метров представлена продукция товаропроизводителей столицы, а также регионов страны по ценам ниже рыночных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

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В течение всех выходных дней с 8 утра до 17 часов вечера горожане смогут приобрести на ярмарке продукцию товаропроизводителей Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также столичных аграрий.

«Здесь хорошо организовали все, рынок крытый, тепло и уютно, народу немало», - отметила астанчанка Нуржамал Туранова.

Жительница Пригородного Гулсим Конарова пришла на ярмарку закупить мясо, говорит, цены порадовали.

«Приехала за мясом. Здесь мясо недорогое, хороший базар, можно частенько сюда приходить. Все необходимые продукты есть и недорого», - отметила она.

Цены действительно лояльные. Так, говядину здесь продают за 2000 тг/кг, конину - 2200 тг/кг, казы, жая - 2500 тг/кг.

«Мы выращиваем зелень. Услышали про ярмарку, подали заявку, прошли и теперь свою продукцию представляем здесь. У нас есть 18 видов зелени, все свежее и по приемлемым ценам», - рассказал продавец Рустам.

Отметим, что на ярмарке реализована вся линейка продовольственной продукции: молочная, бакалейная, колбасная, мука, свежая рыба и т.д.

Ярмарка проводится при соблюдении саннорм. Посетители и участники должны носить маски, не игнорировать гигиену рук, соблюдать социальную дистанцию.

В дальнейшем ярмарка будет проходить на еженедельной основе каждые субботу и воскресенье по адресу: жилой массив Пригородный, ул. Арнасай, здание 109.




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#Нур-Султан   #Акимат   #Сельское хозяйство   #Видео   #Общество  
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