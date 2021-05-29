Первая книга Корана на древнетюркском языке представлена в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Международная Тюркская академия совместно с Международным казахстанско-турецким университетом имени Ходжи Ахмета Ясави провели в Туркестане международную конференцию «Туркестан - духовная столица тюркского мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной Тюркской академии.

Прежде всего участники конференции посетили мавзолей и отдали дань уважения Ахмету Ясави.

После этого во Дворце культуры Университета в торжественном собрании приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюйсен Касеинов, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Омер Коджаман, ректор Международного казахстанско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави Жанар Темирбекова, посол по особым поручениям МИД РК Ержан Мукашев, председатель Комитета по делам религий Министерства информации и социального развития Ержан Нукежанов, генеральный консул Турецкой Республики в Алматы Али Риза Акынджи, председатель правления культурного фонда «Бильге Тюрк», экс-губернатор Гюнгёр Азим Туна, заместитель акима Туркестана Сакен Калкаманов, а также представители интеллигенции и видные ученые.

Конференцию открыл и модерировал глава Тюркской академии Дархан Кыдырали. В своем выступлении он отметил: «Архитектор тюркской интеграции, Елбасы Нурсултан Назарбаев в стратегическом плане постоянно уделял внимание возрождению сакрального Туркестана. Новый город Нур-Султан, построенный при поддержке Главы государства, является политическим центром страны, а город Туркестан, возрожденный под эгидой Елбасы, можно назвать своеобразным памятником единства, братства».

Кроме того, глава Академии рассказал о крупных исторических событиях, произошедших в Туркестане за годы независимости: «Недавно под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся саммит Тюркского совета «Туркестан – духовная столица тюркского мира». На саммите была принята «Туркестанская декларация», где по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева Туркестан был объявлен «Духовной столицей тюркского мира». Как воспевал поэт Магжан Жумабаев «Туркестан - колыбель тюркского народа, врата двух миров», есть все основания, чтобы считать его духовной столицей».

В ходе конференции состоялась презентация Корана, переведенного на древнетюркский язык в эпоху государства Караханидов (X век). Это уникальное издание, выпущенное Международной Тюркской академией, является старейшей и наиболее полной версией перевода Корана, сохранившейся до нашего времени. Сегодня рукопись находится в Музее тюркского и исламского искусства в Стамбуле. Наследие тысячелетий, рожденное на Туркестанской земле, таким образом становится доступным для ученых и интересующихся вопросами тюркологии, языка и религии, и публикуется впервые в полной факсимильной версии.

Публикация священной книги совпала с приданием Туркестану статуса духовной столицы тюркского мира.

Участники мероприятия обменялись мнениями о возрожденном по инициативе Елбасы Туркестане и его значении в тюркском мире, поделились мнениями о единстве братских стран.

В завершение конференции были вручены почетные грамоты Международной Тюркской академии председателю правления Фонда культуры «Бильге Тюрк», экс-губернатору Гюнгёру Азиму Туна, профессору Стамбульского университета Емеку Ушенмезу и докторанту Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева Сайпулле Моллаканагатулы.

После мероприятия высокие гости осмотрели исторические места Туркестана и ознакомились с новостройками.



