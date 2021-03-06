Первая казахстанская женская комедия выходит в широкий прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел закрытый предпоказ первой казахстанской комедии «Достучаться до мужчин». Премьера пройдет 7 марта в преддверии Международного женского дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это - первое кино в Казахстане, снятое женщинами о женщинах. Истории взяты из реальной жизни. Картину снимали три года в Казахстане и Турции. Главные роли в фильме сыграли Дильназ Ахмадиева, Асель Садвакасова, Мира Добрынина, Сабина Сакен, Перизат Алпыс.

«Мы, сценаристы, актрисы, очень много писали о женском юморе. Это была наша мечта сыграть в полнометражном кино, показать в кинотеатрах. Мы всегда думали над тем, почему возникает недопонимание между мужчинами и женщинами. Как же объяснить мужчинам, какие мы на самом деле. Из-за чего мы можем обидеться, почему мы всегда накручиваем. У нас на съемке было мало мужчин, но тем не менее мы уточняли у них, как они обиделись бы, как бы отреагировали. Мы пытались и мужчин понять. Поэтому у нас была такая идея показать разный образ. Все взято из жизни и ничего выдуманного нет», - сказала сценарист и актриса Сабина Сакен.

По сюжету, четыре близкие подруги просыпаются в Турции и не понимают, как они здесь оказались.

Асель (Мира Добрынина) – домохозяйка, мать троих детей. Дамира (Асель Садвакасова) – карьеристка, которая работает на республиканском телеканале телеведущей. Аружан (Сабина Сакен) – капитан полиции, одинока. Коллеги за глаза называют ее «баба-мужик». Аля (Дильназ Ахмадиева) – банкир, но в душе поэт. На работе чувствует себя не в своей тарелке.

Лучшие подруги встречаются каждый месяц в любимом кафе и делятся новостями. Однажды в жизни каждой из них наступает кризис, и одна из встреч подруг оборачивается неожиданным приключением.

Сценаристы фильма теперь думает над продолжением фильма за границей. Но все зависит от самих зрителей. Бюджет картины составил более 50 миллионов тенге.