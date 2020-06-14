Первая казахстанка в истории UFC за три минуты выиграла свой дебютный бой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-боец Мария Агапова (8-1) провела свой первый поединок в крупнейшем ММА-промоушне — UFC, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Она выступила на турнире UFC on ESPN 10, который прошел без зрителей в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперницей Агаповой была американка Ханна Сайферс (10-5). Этот поединок закончился победой Марии Агаповой — сабмишеном на исходе третьей минуты.

Таким образом, 23-летняя казахстанка одержала девятую победу в профессиональной карьере и первую — в UFC. Что касается Сайферс, то она потерпела шестое поражение. Для американки это был уже шестой бой в UFC: теперь ее рекорд в промоушне — 2-4.