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    16:27, 07 Март 2021 | GMT +6

    Первая аллея женщин появилась в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в канун 8 марта открылась первая Аллея женщин. Было высажено 200 саженцев каштанов и сирени, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления зеленой экономики города.

    В посадках участвовали руководитель управления зелёной экономики Наталья Ливинская, аким Жетысуского района Гульнар Кокобаева, депутат Мажилиса Айжан Скакова, депутаты маслихата Алматы, представители бизнес-сообщества, общественность и другие.

    «В современном мире роль женщины так же важна, как и мужчины. Сегодня женщины присутствуют в жизни общества, города, политики, экономики, медицины и других сфер. Мы символично пригласили женщин, чтобы посадить деревья и назвали это место Аллей Женщин. Это символ свободы, мудрости, красоты и бесстрашия. Это то, что у женщины не отнять», - сказала руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская.

    Аллея женщин находится в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района. Всего в этом районе будет высажено 4500 саженцев. Благодаря посадкам эта территория будет развиваться.

    В управлении зеленой экономики добавили, что важно не только посадить деревья, но и обеспечить уход за ними в два года. Посаженные зеленые насаждения нужно регулярно поливать, проводить санитарную обрезку, минерализацию, рыхлить почву.

    Отметим, организаторами мероприятия выступили управление зеленой экономики Алматы и аппарат акима Жетысуского района.

    В этом году в городе планируется посадить 350 тысяч деревьев. А всего в течение трех лет будет посажен 1 миллион зеленых насаждений. Таким образом, акимат хочет вернуть Алматы статус города-сада.


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