19 Сентября 2022, 23:52

Перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба обсудил Президент РК в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.