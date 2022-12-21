Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Перспективы создания «газового союза» прокомментировали в МИД РК

21 Декабря 2022, 11:45
Перспективы создания «газового союза» прокомментировали в МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров прокомментировал возможность создания «газового союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Евразийская интеграция – это межправительственная интеграция, оформленная межправительственными и межгосударственными договорами. Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом», - сказал Алмас Айдаров после пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, все будет зависеть от условий, которые будут предложены Казахстану.

«Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа не стоит. Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением», - пояснил А. Айдаров.


Новости по теме
Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
Тюркский совет должен сыграть свою роль в разрешении внутренних конфликтов - Халил Акынджы
Глава МИД Великобритании поддержал политические и социально-экономические реформы в Казахстане
Теги:
Читайте также
Торткудук - четыре колодца. Как в казахстанской пустыне добывают уран
Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
Тюркский совет должен сыграть свою роль в разрешении внутренних конфликтов - Халил Акынджы
Специальную программу развития рыбного хозяйства разработают в Мангистау
Меры по демонополизации сфер оказания грузовых ж/д услуг обсудили в Правительстве РК
Глава МИД Великобритании поддержал политические и социально-экономические реформы в Казахстане
На сколько повысились цены в Актюбинской области
Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия
Новости партнеров
Популярное
1 Вопросы восстановления платежеспособности и банкротства граждан обсудили в Сенате
2 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
3 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
4 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
5 Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров

Лента новостей