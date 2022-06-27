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    Перспективы сотрудничества стран-членов СВМДА обсудили на Astana Finance Days

    27 Июня 2022, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Международного финансового центра «Астана» открылась V конференция «Astana Finance Days», посвященная вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста. В первый день AFD в общей сложности организовано более 10 мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Astana Finance Days (AFD) – одна из крупнейших финансовых конференций в регионе, ежегодно проводимая Международным финансовым центром «Астана». За 2018-2021 годы AFD привлек более 15 тыс. участников из 100 стран мира. И в этом году конференция посвящена тематике «Устойчивость. Социальная ответственность. Рост».

    Участие в AFD в этом году заявили представители более 70 стран. Перед участниками выступят более 200 спикеров, которые поделятся своим опытом ведения бизнеса и расскажут свои истории успеха.

    В рамках Astana Finance Days состоялась Пятое пленарное заседание Делового Совета СВМДА. Программа Делового Совета и бизнес-форума СВМДА состояла из трех панельных сессий. В ходе первой сессии «Цифровизация бизнес-процессов в МСП» участники поделились опытом и обсудили перспективы сотрудничества государств-членов СВМДА в цифровизации бизнес-процессов в интересах объектов малого и среднего предпринимательства, что является одним из ключевых факторов экономического роста в мире.

    Поприветствовал участников заседания управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

    «МФЦА имеет много схожести с СВМДА. Мы сосредоточены на сотрудничество со странами, наращиванием доверия в сфере безопасности, в бизнес-сообществе. Наша миссия – обеспечить региональный инвестиционный хаб для улучшения жизни в Центральной Азии. Тема текущей сессии фокусируется на цифровизации. Правительство страны сфокусировано на цифровой трансформации. В качестве современного финансового центра мы сфокусированы на развитие цифрового финансового хаба и на привлечение новых технологий в Казахстан. Мы надеемся, что ряд зарубежных стран могут выбрать МФЦА для инвестиций», - сказал Кайрат Келимбетов.

    По словам управляющего МФЦА, на площадке центра работает специальная организация, поддерживающая малый и средний бизнес – TechHub, создает специальную систему, чтобы венчурные инвесторы поддерживали стартапы не только из Казахстана, но и из других стран региона.

    «Мы являемся современным финансовым хабом и можем привлечь более чем 1 400 компаний. Мы привлекли в Казахстан более 6 млрд долларов инвестиций, и мы готовы далее работать со всеми государствами СВМДА», - заявил К. Келимбетов.

    СВМДА объединяет 27 азиатских государств и охватывает более 90 % территории Азии.

    Исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай в свою очередь сообщил, что Казахстан сейчас проводит интенсивные консультации со всеми 27 государствами-членами СВМДА, чтобы обсудить предстоящий саммит в октябре.

    Он обратился к участникам пленарного заседания и отметил важность перспективного сотрудничества в сфере цифровизации бизнес-процессов малого и среднего бизнеса и продовольственной безопасности на пространстве СВМДА.

    «В Азии сегодня идет огромный бум на инфраструктурное строительство. Это связано со многими программами, проектами глобального характера. У нас есть различные региональные инициативы по Шелковому пути, по возрождению взаимосвязанности между Южной и Центральной Азией. Международное сотрудничество востребовано для обеспечения повышенной эффективной и устойчивой взаимосвязанности», - прокомментировал исполнительный директор.

    Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин назвал перспективные направления сотрудничества среди стран СВМДА.

    «Одно перспективное направление для сотрудничества – это сельское хозяйство. Принимая во внимание, что Казахстан входит в первую пятерку стран по потенциалу развития сельского хозяйства, мы можем сыграть важную роль в укреплении продовольственной безопасности в регионе. Сегодня мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов по глубокой переработке сельхозпродукции на основе новых технологий. Мы можем предложить необходимую ресурсную базу, доступ к рынкам и широкие меры государственной поддержки в этом секторе», - заявил Акан Рахметуллин.

    Сегодня все страны мира наблюдают радикальные изменения, возникают новые вызовы и угрозы, такие как региональные конфликты, нарушение цепочек производства и поставок, также как и последствия пандемии COVID-19, добавил первый замминистра.

    «Несмотря на все вызовы, каждый кризис воодушевляет международное сообщество на совместную работу. В текущих условиях торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество с иностранными партнерами имеет наивысшее значение для Казахстана», - сказал А. Рахметуллин.

    По сведениям МИД, 50 тыс. предприятий с участием иностранного капитала зарегистрировано в Казахстане.

    Деловой совет СВМДА является совещательным органом СВМДА, объединяющим представителей коммерческих организаций и органов государственной власти государств-членов СВМДА.

    Структура отвечает за содействие развитию и расширению экономического сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, установлению прямых связей и инициализации диалога между представителями коммерческих организаций и органов государственной власти стран-членов СВМДА, их вовлечение во всестороннее сотрудничество в экономическом направлении с целью инициирования взаимовыгодного и регионального экономического сотрудничества.

    В рамках второй и третьей сессий вместе с тем эксперты обсудили вопросы ведения бизнеса в условиях пандемии и ограничений, а также обеспечения продовольственной безопасности в изменившихся условиях в Азии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана" СВМДА
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