Перспективы сотрудничества между Казахстаном и Францией обсуждены в мэрии Парижа

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-французское стратегическое партнерство не ограничивается интенсивным политическим диалогом, активными экономическими обменами и культурно-гуманитарными связями. В последние годы одной из его опор стало децентрализованное сотрудничество, мобилизующее большой потенциал городов и регионов двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Напомним, что 6 декабря 2021 года в Париже был заключен Пакт о сотрудничестве между Нур-Султаном и столицей Франции. В этом документе обозначены основные направления будущего взаимодействия двух мегаполисов в сферах экономики, культуры, образования, защиты окружающей среды, развития городов.

«Эти цели не должны оставаться только на бумаге, и мы должны без промедления приступить к реализации конкретных проектов, прежде всего, на благо жителей наших столиц», - заявил Посол Казахстана во Франции Жан Галиев на встрече с заместителем мэра Парижа, ответственным за развитие международного сотрудничества и франкофонии, Арно Нгача.

Собеседники обменялись мнениями о механизмах разработки и реализации различных проектов, первым из которых, по инициативе акима Алтая Кульгинова, могла бы стать организация в г. Нур-Султане выставки коллекции Музея изобразительных искусств Парижа, известного во всем мире как Petit Palais (Малый дворец).

В ближайшее время планируется формирование совместной рабочей группы, в которую войдут ответственные сотрудники двух муниципалитетов, а также представители учреждений культуры и образования, общественности и деловых кругов.

Не остались без внимания и январские события, потрясшие Казахстан. Посол подробно разъяснил причины возникновения социальных волнений, выразившихся в мирных манифестациях, и представил достоверную информацию о террористических атаках, преступных действиях погромщиков, мародеров и бандитов, которым по итогам проводимого расследования будет дана правовая оценка с соблюдением всех международных норм и обязательств. Он также рассказал о мерах по стабилизации ситуации в стране, социально-экономических, политических и демократических реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым и реализуемых по всей стране под лозунгом «Новый Казахстан».

В свою очередь, заместитель мэра Парижа выразил слова солидарности с народом Казахстана и отметил, что решительные меры по стабилизации ситуации в нашей стране и её дальнейшему развитию по демократическому пути вселяют уверенность в том, что намеченные планы по сближению двух столиц будут реализованы.

В завершение встречи Ж. Галиев передал благодарственные письма от акима казахстанской столицы мэру Парижа Анн Идальго и ее заместителю А.Нгача за их активное участие в формировании новых рамок сотрудничества.