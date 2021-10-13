Перспективы развития транспортно-коммуникационного комплекса Евразийского континента обсуждают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовала международная конференция «Рынок транспорта и логистики» и казахстанская международная выставка «Translogistica Kazakhstan 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходит в гибридном формате. Организаторами выступают казахстанская выставочная компания «ITECA», Атакент-Экспо при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Конференцию открыл вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. Он зачитал приветственное слово Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина.

«Выставка и конференция, посвящены перспективам развития транспортно-коммуникационного комплекса Евразийского континента, эти мероприятия уже много лет по праву считаются самыми эффективными площадками для обсуждения профессиональных проблем и поиска практических путей их решения, а также диалога представителей государственных структур и бизнеса. Находясь в центре важных транспортных линий Евроазиатского материка, Казахстан представляет собой транзитный мост и надежного партнера между Азией и Европой, о чем свидетельствует международный состав участников выставки и конференции. Уверен, что Международная выставка «Translogistica Kazakhstan 2021» внесет вклад в развитие транзитно-транспортного потенциала нашей страны, дальнейшее укрепление долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений. Желаю участникам и гостям выставки полезных встреч, плодотворной работы и успешного выполнения намеченных планов!» - зачитал Берик Камалиев.

Организаторы отметили, что с момента своего дебюта в 1996 году проект TransLogistica Kazakhstan стал крупным событием для профессионалов, работающих в сфере транспорта, логистики, машиностроения и других смежных областей в сфере транспорта в Центральной Азии.

В рамках Стратегической сессии также выступят руководство представителей министерств транспорта Латвии, Литвы и Беларуси, а также представители крупных мировых транспортных компаний. На текущий момент участие в выставке уже подтвердили более 70 компаний из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, России и Украины.

Традиционно в экспозиции будут представлены латвийские и эстонские национальные стенды, где представители компаний продемонстрируют свои услуги, новейшее оборудование и инновационные технологии для потенциальных партнеров из Казахстана.



