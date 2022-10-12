12 Октября 2022, 18:32

Перспективы развития отрасли медицинской авиации - глава НКЦЭМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нередки случаи, когда врачи добираются до пациентов на самолете или вертолете. О том, чем живет медицинская авиация, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Арман Баянбаев.

- Арман Сейтканович, расскажите, пожалуйста, с какими итогами служба медицинской авиации завершила третий квартал 2022 года?

- Во-первых, хочу подчеркнуть важность нашей работы: на сегодняшний день мы единственная в республике служба, оказывающая экстренную медицинскую помощь в форме медицинской авиации населению. Наши работники находятся на ежедневном круглосуточном дежурстве, в штате которой высококвалифицированные медицинские специалисты с большим опытом работы в экстренной медицине, готовые всегда оказать необходимую помощь.

За 9 месяцев 2022 года Национальный координационный центр экстренной медицины выполнил 1824 вылета по линии медицинской авиации, оказана медицинская помощь 3280 пациентам. В том числе, 1073 детям с патологиями, 588 пациентам с травмами, несчастными случаями и отравлениями, 614 пациентам по неотложным состояниям в акушерской практике, 414 пациентам с болезнями системы кровообращения, 372 новорожденным пациентам, 219 пациентам с прочими заболеваниями. Это не просто цифры, за каждым вылетом стоят судьбы людей, которым была оказана своевременная экстренная медицинская помощь.

Говоря о девятимесячных итогах можно подчеркнуть, что нашими специалистами выполнено более 3800 медицинских услуг. Из них, транспортировано в медицинские организации 1827 пациента, проведено 107 очных консультаций, организовано проведение 167 операций, оказано 1719 дистанционных медицинских услуг с привлечением квалифицированных профильных специалистов из медицинских организаций Астаны и Алматы. Воздушными судами регулярных рейсов гражданской авиации было выполнено 24 вылета для оказания очной консультативной помощи квалифицированными профильными специалистами, а также осуществлено 4 вылета для изъятия и транспортировки донорских органов и 1 вылет - для транспортировки биоматериала.

В настоящее время отмечается острый дефицит медицинских кадров в регионах. Отсутствие профильных специалистов приводит к хронизации заболеваний у населения. По этой причине несвоевременная плановая работа по оказанию первичной медико-санитарной помощи приводит к экстренным состояниям пациентов, при которых уже необходимо применение высокотехнологичной и квалифицированной медицинской помощи.

- Вы также транспортируете наших граждан, оказавшихся в зарубежных клиниках в очень тяжелом состоянии?

- Помимо рейсов медицинской авиации в пределах республики, НКЦЭМ осуществляется международная транспортировка граждан Казахстана и кандасов, находящихся в критическом состоянии за рубежом. За 9 месяцев 2022 года медицинской авиацией из зарубежных клиник для продолжения лечения в отечественных медицинских организациях транспортировано 13 граждан нашей страны.

- Учитывая, что за НКЦЭМ закреплена функция координации деятельности организаций скорой медицинской помощи, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела в этом направлении?

- В последнее время нагрузка на службу скорой медицинской помощи увеличилась в разы. Количество вызовов службы «103» за 9 месяцев текущего года составило 6 189 164 вызовов. По первой-третьей категории срочности выполнено 3 859 892 вызовов, количество вызовов по 4-й категории составило 2 329 272 вызова.

В республике служба скорой медицинской помощи представлена 18 самостоятельными станциями, 122 городскими подстанциями и 291 районными отделениями. В областных и городских станциях СМП функционируют 1492 выездных бригад скорой медицинской помощи в одну смену, из них 271 специализированная (врачебная) и 1221 фельдшерская.

- Какую работу ведет Ситуационный центр?

- Дистанционное консультирование пациентов квалифицированными медицинскими специалистами во многом решает вопросы своевременной диагностики и лечения тяжелых пациентов. Зачастую отпадает необходимость в поездке в областной или республиканский центр. Экономятся немалые средства на дорожных расходах, проживании на период консультирования. Особенно эффективно это в отношении пациентов, нуждающихся в транспортировке и сопровождении медицинскими работниками.

Экспертной группой в составе квалифицированных профильных специалистов республиканских медицинских организаций, городов Астана и Алматы, а также организаций образования и науки в области здравоохранения (реаниматологи, акушеры-гинекологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, нефрологи и другие) за 9 месяцев 2022 года оказано 1719 дистанционных медицинских услуг.

Также, Ситуационным центром НКЦЭМ за 9 месяцев 2022 года проведено 29654 консультации для критических пациентов, находящихся в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии по всей стране.

- При НКЦЭМ, как нам известно, работает учебно-тренинговый центр. Расскажите о нем подробнее.

- Важный вклад в повышении квалификации медицинских работников страны в области международных стандартов оказания неотложной помощи вносит Учебно-тренинговый центр НКЦЭМ. Хочу отметить, что нашими сертифицированными инструкторами за 9 месяцев 2022 года проведено обучение 822 слушателей по международным стандартам медицинских работников по программам: «BLS, ACLS, РАLS, РHTLS», по программе «Безопасное вождение. Безопасное вождение в сложных условиях» обучено 130 человек. Проведен мастер-класс по комплексному семинар-тренингу (BLS, ACLS, PHTLS, PALS) для 197 специалистов.

В Учебно-тренинговом центре обучают как медицинский, так и немедицинский контингент. Обучение проводят инструкторы с большим опытом, имеющие сертификат международного уровня. По завершению курса слушателям выдается сертификат государственного образца сроком на два года. Обучение оказанию первой помощи в нашем центре может пройти любой совершеннолетний слушатель.

- Каковы перспективы развития отрасли медицинской авиации?

- Экстренная медицинская помощь была и остается важным звеном системы здравоохранения, от эффективности работы которой в значительной мере зависит сохранение здоровья и жизни населения.

В настоящее время ведется строительство многопрофильного медицинского центра в качестве клинической базы нашей службы для транспортировки экстренных пациентов, с учетом регионализации и дальнейшего создания кластера по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи.

Также запланирован ряд мер по модернизации авиационного транспорта и аэродромной инфраструктуры, оснащению медицинским оборудованием, внедрению единой информационной системы и неотложной телемедицины, внедрение международных стандартов транспортной медицины. Реализация таких направлений поможет сохранить жизнь и здоровье тысячам человек, повышая удовлетворенность населения доступностью и качеством оказания экстренной медицинской помощи.

- Благодарю Вас за интервью.