19 Сентября 2022, 19:49
Перспективы развития мировой экономики обсудил Президент РК в США
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – На встрече с председателем – главным исполнительным директором «JPMorgan Chase & Co.» Джейми Даймоном Президент рассмотрел взаимодействие по линии финансовых институтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».
Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития мировой экономики, в том числе финансовых рынков.
Фото: t.me/bort_01
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