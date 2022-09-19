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Перспективы развития мировой экономики обсудил Президент РК в США
19 Сентября 2022, 19:49

Перспективы развития мировой экономики обсудил Президент РК в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – На встрече с председателем – главным исполнительным директором «JPMorgan Chase & Co.» Джейми Даймоном Президент рассмотрел взаимодействие по линии финансовых институтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития мировой экономики, в том числе финансовых рынков.


Фото: t.me/bort_01

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