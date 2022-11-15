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Перспективы межпарламентского сотрудничества Казахстана и Молдовы обсудили в Сенате

15 Ноября 2022, 16:23
Перспективы межпарламентского сотрудничества Казахстана и Молдовы обсудили в Сенате
15 Ноября 2022, 16:23

Перспективы межпарламентского сотрудничества Казахстана и Молдовы обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров встретился с вновь назначенным послом Республики Молдова в Казахстане Лилианом Дарием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Зарубежного дипломата проинформировали о проводимых в Казахстане всесторонних преобразованиях, а также о позиции страны по актуальным вопросам международной повестки.

Участники встречи договорились о дальнейшем углублении межпарламентских связей, как важной составляющей двустороннего сотрудничества Казахстана и Молдовы, в том числе в рамках парламентских групп дружбы между нашими странами.


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