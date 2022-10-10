Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Перспективы двустороннего сотрудничества обсудят Касым-Жомарт Токаев с Эмиром Катара

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Октября 2022, 17:19
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудят Касым-Жомарт Токаев с Эмиром Катара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подробности государственного визита в Казахстан Эмира Катара озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 октября текущего года состоится государственный визит Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани в Казахстан. В ходе визита будет проведена встреча Эмира Катара с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На переговорах состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», - сказал Айбек Смадияров на брифинге для журналистов в МИД.

Также по словам Айбека Смадиярова, в рамках визита состоится инвестиционный форум с участием крупных компаний двух стран.

Эмир Катара также примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее сообщалось, что президенты 11 стран примут участие в саммите СВМДА, который пройдет в Астане с 12 по 13 октября.


Фото: akorda.kz

МИД РК   Астана   Экономика   Международная деятельность РК   СВМДА   Катар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства
Какое место занимает Казахстан в рейтинге по продолжительности и защищенности детства
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане