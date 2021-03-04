Перспективные проекты в рамках ОЭС назвал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе 14-го саммита Организации экономического сотрудничества назвал сотрудничество с ОЭС одним из приоритетов внешней политики Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По мнению Президента РК, основой взаимодействия в рамках организации должны стать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Одним из наиболее перспективных проектов видится Транскаспийский международный транспортный маршрут, который формируется совместно с Китаем. В частности, в ноябре 2019 года был запущен контейнерный поезд по маршруту Сиань-Стамбул-Прага, соединивший Казахстан, Китай, Азербайджан, Грузию и Турцию. В апреле прошлого года первый контейнерный состав прошел по маршруту Сиань – Измир. Он преодолел расстояние около 7000 км за 16 дней.

«Это хорошие примеры нашего взаимодействия. Однако нам предстоит еще немало сделать, чтобы обеспечить устойчивый прогресс. В этом году нам необходимо обеспечить выход на полную мощность железнодорожного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран. Прорабатываются и другие новые маршруты. Ожидается, что высокоскоростная железная дорога из Туркестана в Ташкент увеличит туристический потенциал как Казахстана, так и Узбекистана, сократит время в пути до двух часов и облегчит связи между бизнесменами и социальные контакты наших стран», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.