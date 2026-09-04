Перспективы тюркского мира обсудили в Астане накануне саммита ОТГ

Перспективы развития тюркского мира, укрепление сотрудничества между государствами и общие вызовы современности обсудили в Астане на панельной дискуссии «Диалоги тюркского мира: общее будущее, общее видение», передает корреспондент агентства Kazinform.

29–30 октября в Анкаре пройдет XIII саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В преддверии этого события в странах-участницах Организации проходят панельные встречи, посвященные вопросам общего историко-культурного наследия, перспективам сотрудничества и совместного реагирования на современные вызовы.

Выступая в режиме видеообращения, руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Бурханеттин Дуран отметил, что предстоящий саммит в Анкаре должен стать новым этапом в развитии взаимодействия между тюркскими государствами.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

По его словам, Турция, которая примет председательство в ОТГ, намерена укрепить институциональное взаимодействие тюркского мира и повысить его авторитет на международной арене.

Бурханеттин Дуран подчеркнул, что общей основой для дальнейшего сближения остаются история, язык и культура.

— Говоря о тюркском мире, мы подразумеваем тюркскую цивилизацию с ее глубокими корнями, неразрывно связанными с нашей общей историей, а также наше общее языковое и культурное пространство. Это богатое наследие не только тесно связывает наши народы, но и определяет наши сегодняшние ориентиры, формируя общие цели на будущее, — отметил он.

Средний коридор, энергетика и новые технологии

Отдельное внимание на панельной дискуссии уделили экономическому и стратегическому потенциалу тюркских государств.

Участники отметили, что сегодня международная система сталкивается с целым комплексом вызовов — геополитической конкуренцией, уязвимостью цепочек поставок, проблемами энергетической и продовольственной безопасности, изменением климата, миграцией, киберугрозами и распространением дезинформации.

В этих условиях как считает Б. Дуран, тюркским государствам необходимо действовать более согласованно и укреплять сотрудничество. Среди перспективных направлений он назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), энергетические и транспортные сети, торговую интеграцию, цифровую экономику, искусственный интеллект, а также взаимодействие в сфере управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Как отметил Посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, что широкое географическое пространство, энергетические ресурсы и транспортно-транзитные возможности создают для тюркских государств значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества.

— Мы представляем собой страны, расположенные на обширном географическом пространстве. Наши народы обладают значительным энергетическим потенциалом, стратегическим значением и широкими транспортно-транзитными возможностями. Вместе с тем, наряду с этими возможностями, нам необходимо учитывать и существующие риски, — сказал дипломат.

Научные и гуманитарные связи как основа сближения

Важной частью обсуждения стали гуманитарные и академические связи между тюркскими государствами.

Мустафа Капуджу отметил особое значение сотрудничества ученых, а также работы по формированию общего тюркского алфавита. По его словам, такие инициативы имеют не только практическое, но и историческое значение, поскольку способствуют дальнейшему сближению народов.

Вице-президент Международной Тюркской академии Бюлент Байрам подчеркнул, что главная цель подобных дискуссий — обсудить широкий круг вопросов и сформировать новые подходы к развитию сотрудничества.

Фото:Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Это не встреча, которая сводится к подписанию какого-то документа. Все участники этой встречи — ученые, у которых уже есть связи между университетами и высшими учебными заведениями. Руководители и ректоры университетов налаживают контакты и подписывают соответствующие соглашения. Но наша задача здесь гораздо шире. Мы рассматриваем целый комплекс вопросов, у каждого докладчика своя тема, и мы их обсуждаем, — сказал Бюлент Байрам.

Медиа и информационная безопасность

Еще одной темой встречи стало сотрудничество в сфере медиа и коммуникаций.

Бурханеттин Дуран отметил, что цифровая эпоха открывает новые возможности, но одновременно создает новые угрозы, связанные с распространением дезинформации, языком вражды и цифровыми манипуляциями.

— Дезинформация, язык вражды и цифровые манипуляции могут негативно влиять на общественное спокойствие, доверие к государственным институтам и сотрудничество между нашими странами, — подчеркнул он.

В этой связи тюркским государствам необходимо расширять обмен информацией и опытом, развивать общие коммуникационные платформы и укреплять потенциал взаимодействия, особенно в периоды кризисов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в ряде важных встреч в Турции.