Персонал детских лагерей пройдет дополнительную проверку в Казахстане

В Казахстане персонал детских лагерей будут проверять на наличие судимости, нахождение в розыске и по криминальным учетам. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что детские лагеря отнесли к объектам дополнительного образования и включили в категорию объектов, уязвимых в террористическом отношении. В этой связи акиматам поручили в кратчайшие сроки включить их в территориальные перечни.

— В свою очередь, МВД обеспечит: проверку персонала лагерей (на судимость, розыск, по криминальным учетам); закрепление сотрудников (обходы, проверки и т. д.); сопровождение организованных перевозок детей, — сообщил он.

Вопросы безопасности детей, как подчеркнули в ведомстве, находятся на особом контроле. В настоящее время за школами закрепили более 8000 сотрудников полиции, которые проводят занятия по безопасному поведению, профилактическую работу и пресекают правонарушения.

Также МВД продолжает проверки объектов образования на антитеррористическую защищенность. С начала года проверили 1517 объектов из 11,2 тысячи, в 345 выявили нарушения, к административной ответственности привлекли 112 руководителей.

Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана с 1 июня начнет мониторинг школ, а с 1 июля — плановые санитарные проверки организаций образования и летнего отдыха по новому порядку.