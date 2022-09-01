Период выплат по уходу за ребенком увеличат до полутора лет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Ранее сообщалось, что планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года.

«Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%», - сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

Глава государства добавил, что вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.